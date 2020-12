Ghinea (USR): Grupul de negociere pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare

"Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul... XXI. USR PLUS, PNL si UDMR la aceeasi masa. Am stabilit cadrul de lucru, progresam. Reformam Romania", sustine Cristian Ghinea intr-o postare pe pagina sa de facebook.In completare, pe acelasi subiect, europarlamentarul PLUS Dragos Pislaru a scris pe pagina sa de facebook: "Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coalitiei USR PLUS-PNL-UDMR"."Si ce capitol fain pentru o revolutie a bunei guvernari - capitolul legat de digitalizare!!! Suntem pe drumul cel bun pentru o Romanie orientata spre viitor", afirma Pislaru.Discutiile intre reprezentantii celor trei formatiuni au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare