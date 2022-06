Cum a rămas USR fără unul dintre cele mai importante instrumente parlamentare - sesizarea CCR

Parlamentarii USR nu mai au posibilitatea de a face sesizări la Curtea Constituțională (CCR).

După plecările în masă din USR, partidul a rămas fără numărul necesar de deputați și senatori pentru a depune sesizări la Curtea Constituțională, instrument al opoziției folosit intens de USR în trecut.

Concret, pentru a putea depune sesizări la CCR, partidul are nevoie de minim 50 de parlamentari fie la Camera Deputaților fie la Senat. Ca urmare a valului de demisii însă, partidul a scăzut sub pragul necesar, la Cameră având 45 de deputați, în timp ce la Senat mai are 23 de membri.

Până în prezent, cei care au demisionat din rândul deputaților USR sunt Andrei Lupu, Oana Cambera, Cristian-Paul Ichim, Daniel Toda, Simina Tulbure, Lorant Sas, Alin Prunean, Cristina Rizea. De cealaltă parte, senatorii care au plecat din partid sunt Dragoş Popescu, senator de Dâmboviţa, şi Cosmin Poteraş, senatorul de Dolj.

De notat că USR a folosit intens acest instrument, printre sesizările la CCR regăsindu-se și abuzuri ale puterii în legislaturile trecute.

