Cum se împart taberele din USR după demisia lui Cioloș. Amenințare pentru tandemul Barna - Drulă

USR devine din ce în ce mai divizat după ce mai mulți membri ai partidului ar urma să-l urmeze pe Dacian Cioloș și să demisioneze la rândul lor din partid. În parale, tabăra Drulă-Barna ar putea să piardă puterea în fața unui alt grup recent apărut.

Spiritele din interiorul USR devin din ce în ce mai încinse după ce fostul președinte al formațiunii, Dacian Cioloș, și-a dat marți, 31 mai, demisia din partid alături de alți patru europarlamentari și au înființat REPER. Pe lângă aceștia din urmă ar urma să urmze și alte demisii, în special din rândul parlamentarilor. Conform europarlamentarului Dragoș Pîslaru, un număr „consistent” de aleși USR și-au anunțat deja sprijinul pentru noul proiect politic al lui Dacian Cioloș.

La această oră, dintre cei 80 de deputații USR care se află în Parlament 22 vin din PLUS. La Senat 6 dintre aleși provin din fostul partid al lui Cioloș din totalul de 25. Surse politice au notat pentru Ziare.com că aproximativ 5 parlamentari din USR ar urma să demisioneze și să se alăture lui Cioloș. Unul dintre ei ar putea fi deputatul USR Andrei Lupu, care a recunoscut joi, 2 iunie, că se gândește să plece din USR.

„Eu sunt îngrijorat în mod real de felul în care arată USR în acest moment” a declarat Lupu într-un interviu pentru Profit News TV. Acesta a criticat apoi faptul că la vârful USR s-a închis un număr restrâns de persoane care iau toate deciziile importante.

Despre criza de la vârful USR a vorbit și europarlamentarul Dragoș Tudorache, care s-a alăturat lui Cioloș în REPER. „Suntem în opoziție de mai bine de opt luni. Faptul că nu am fost în stare să generăm o soluție de guvern din umbră, prin care să facem o opoziție articulată la coaliția PNL-PSD (de altfel, și ea incapabilă să răspundă la nevoile imediate și de termen lung ale societății) este un simptom foarte grav al blocării la vârf a partidului. Mai mult decât atât, ideea de a aborda formarea unei astfel de echipe învârtindu-ne în aceeași sferă a oamenilor loiali „grupului” este și ea simptomatică pentru logica greșită pe care funcționează acum partidul”, a relatat acesta pe Facebook.

A treia tabără

În contextul în care la toamnă are loc Congresul USR pentru alegerea noului președinte al partidului, în interiorul formațiunii s-a născut și platforma „Curaj”, care ar putea să pună probleme tandemul Barna-Drulă.

Pornit ca un grup restrâns, platforma „Curaj pentru România” a avut prima ieșire publică la începutul lunii mai, la Sibiu, acolo unde a organizat un eveniment în care a lansat un manifest pentru reformarea partidului. Încă de atunci, aceștia avertizau că USR riscă să se rupă și să cadă în irelevanță.

Membrii fondatori ai grupului Curaj sunt primarul Brașovului Allen Coliban, europarlamentarul Nicu Ștefănuță, deputații Mihai Polițeanu și Cătălin Teniță, alături de candidatul la recentele alegeri pentru președinția partidului, senatorul Irineu Darău.

Acesta din urmă critica în aceeași perioadă că USR a ajuns să fie condus de „aceeași echipă, de aceiași oameni, iar întregul partid a ajuns acum într-un impas major”. Totodată, Darău a afirmat că „este obligatoriu ca această echipă de la vârf să accepte că ceva trebuie schimbat în stilul lor de conducere”.

La o zi după demisia lui Cioloș din USR, „echipa Curaj” a transmis un comunicat de presă în care vorbește despre nevoia unei „schimbări majore” asupra conducerii partidului.

„Susținem și insistăm că în USR PLUS este nevoie de o schimbare majoră și că actuala conducere nu poate avea un cec în alb să conducă discreționar partidul, după eșecurile repetate din ultimii ani. Noi alegem acum să rămânem în partid și continuăm să ne luptăm cu PSD și PNL, dar totodată continuăm să ne luptăm pentru o reformă profundă a USR PLUS. Suntem sute de membri care am aderat deja la valorile și principiile echipei Curaj pentru România, alături de alte mii de membri care ne-au susținut de-a lungul timpului - de la membri din Biroul Național, europarlamentari, parlamentari, primari, viceprimari, consilieri, până la membri fără funcții interne sau publice. În partid sunt foarte mulți oameni care gândesc la fel ca noi și au nevoie de o alternativă la actuala conducere. Echipa Curaj este acea alternativă și are propuneri clare pentru viitorul USR PLUS”, a transmis grupul.

Criza a început din februarie

Demisia lui Dacian Cioloș de la șefia USR din luna februarie a declanșat atunci un adevărat exod după ce, în doar câteva zile, peste 400 de membri își semnau demisia din partid, în timp ce alții cereau separarea dintre USR și PLUS.

În aceeași perioadă, mai mulți lideri, îndeosebi din vechiul PLUS, au pus la îndoială împlinirea fuziunii dintre cele două partide. Dragoș Tudorache afirma într-un interviu că „această fuziune nu s-a împlinit, mai avem multe de făcut până să ne asigurăm că suntem un tot”. Un mesaj similar transmitea și Dacian Cioloș care declara că fuziunea „a reușit parțial” și că mai este de lucru în ce privește funcționarea internă a partidului.

