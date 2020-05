Barna: Perspectiva ca USR sa sustina o motiune de cenzura este ca la faina trei nule

Ziare.

"Eu consider ca in momentul de fata motiunea de cenzura ar fi pur si simplu dovada suprema ca facem politica la misto, adica in momentul acesta si inca niste saptamani si luni de zile fiecare cetatean este preocupat de cum isi protejeaza parintii, bunicii, copiii, cum isi revine la o viata normala avand grija sa nu cada prada epidemiei, in timp ce clasa politica ar transmite mesajul ca mergem la Cotroceni sa facem consultari pentru un nou Guvern, destabilizam din nou intreg mecanismul de functionare pe care il avem astazi.USR nu va sustine o motiune de cenzura pe timp scurt, pentru ca noi credem ca prioritatea este capacitatea Guvernului, a acestui Guvern, de a lua masuri pentru sustinerea economiei, pentru pastrarea sanatatii populatiei si de a raspunde situatiei coronavirusului", a afirmat Barna, la Digi 24.El a adaugat ca depunerea unei motiuni de cenzura este "o idee clasica PSD", "un populism ieftin"."Ideea ca incepem din nou harjoana parlamentara pe inventat guverne si pe crosetat majoritati mi se pare o idee clasica PSD, un populism ieftin in care sa ne batem cu pumnii in piept ca ce lupta politica facem, dar fara legatura cu agenda cetatenilor. Deci, perspectiva, din punctul nostru de vedere, de a sustine o motiune de cenzura este ca la faina trei nule", a aratat liderul USR.Barna a spus ca relatia USR cu Guvernul este "foarte responsabila si corecta"."Noi am ramas consecventi, exact pe pozitia si pe mesajul pe care le-am avut de cand suntem in Parlament si de cand PNL a luat locul PSD la guvernarea Romaniei, respectiv am spus mereu ca nu suntem nici la remorca PNL, nu suntem un partid gen PMP sau ALDE pentru PSD, suntem un partid si un partener distinct care va continua sa-si spuna explicit punctul de vedere si atunci cand Guvenul face lucruri bune si atunci cand guvernul o da de gard", a adaugat Dan Barna, mentionand ca USR face o opozitie responsabila in Parlament.El a mai spus ca are un "dialog deschis" cu premierul Ludovic Orban."Am un dialog deschis cu premierul. Dupa cum am vazut, unele dintre masuri le au si ei si dansul in vedere, discutam despre ele, pentru altele are un alt punct de vedere, e normal sa fie asa. Exista acest dialog", a mai spus Barna.Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat pe 17 mai ca social democratii pregatesc o motiune de cenzura la adresa guvernului, care va fi depusa "daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost".