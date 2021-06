Barna sustine ca nu "rezoneaza" cu propunerea lui Ciolos de a nu mai candida la congres: "Proiectul meu e ca USR PLUS sa ramana un partid important si voi candida"

Barna a afirmat ca nu rezoneaza cu propunerea celuilalt co-presedinte al partidului, Dacian Ciolos, referitoare la retragerea intentiei ambilor de a candida la sefia formatiunii politice, Barna spunand ca nu a inteles argumentele lui Ciolos cu privire la acest aspect. A fost o discutie in care s-au analizat diverse variante de congres . Practic, obiectivul pentru mine este sa pastram partidul unit, solidar in aceasta miza, in care eu cred foarte mult ca USR PLUS poate sa fie o solutie pe termen lung in politica din Romania. Dacian, intr-adevar, a facut acea propunere, propunere cu care nu rezonez din mai multe motive. Este o propunere de lucru, sa spunem asa. Argumentele din spate nu le-am inteles foarte clar si nu o sa insist foarte mult pe ele. Vi le poate prezenta Dacian cu proxima ocazie", a declarat Dan Barna , joi seara, la Digi 24.Barna a sustinut ca el este un "luptator" si ca nu da inapoi din fata niciunei lupte, considerand ca retragerea sa din lupta pentru sefia partidului "e un mesaj foarte prost"."Eu, ca natura umana, sunt un luptator si sunt foarte deschis si am foarte mare incredere in intelepciunea colegilor mei. (...) am aratat ca noi, ca partid , am avut intelepciunea sa alegem cea mai buna solutie. Si da, daca partidul va decide ca e nevoie de un alt lider, voi respecta cu inima deschisa acest lucru . Insa eu nu o sa plec din fata niciunei lupte, pentru ca eu chiar cred ca un lider politic trebuie sa stea vertical si sa le ofere colegilor optiunea sa-i sustina sau nu proiectul. Proiectul meu este ca USR PLUS sa ramana un partid important in politica din Romania si ma voi prezenta in fata colegilor si voi candida la presedintia USR-PLUS cu acest proiect. Daca colegii vor considera ca tot efortul de cinci ani are o coerenta si o logica ma vor sustine, daca vor considera ca e momentul pentru un alt lider o vor face, dar e important sa le lasi oamenilor optiunea. In momentul in care pleci, in momentul in care intri intr-o logica de comoditate, ma retrag, plec acasa, e un mesaj foarte prost, e un mesaj pe care nu l-am dat in viata mea si nu o sa-l dau niciodata", a adaugat Barna.El s-a aratat convins ca si alti membri ai partidului vor veni cu proiecte la congresul in care va fi ales liderul formatiunii politice.