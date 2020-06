Barna sustine ca s-a inteles cu Orban pentru candidati comuni in unele judete. Propunerile USR pentru Sectoarele din Bucuresti nu sunt batute in cuie

Ziare.

com

Barna a spus ca a avut o noua intalnire cu Ludovic Orban si ca s-au pus de acord in privinta colaborarii pentru desemnarea unor candidati comuni in unele judete din tara, dominate de PSD Dan Barna a mai precizat, potrivit G4Media , ca nici propunerile USR pentru primariile de sectoare nu sunt batute in cuie, existand inca loc de negociere cu reprezentantii PNL."Vreau sa va reamintesc ca USR s-a nascut in Bucuresti si cumva era straniu sa nu putem sa aratam ca noi suntem pregatiti sa candidam pentru Bucuresti. Era normal sa le aratam oamenilor ca pentru alegerile locale avem candidati, ca acestea sunt optiunile noastre. Dar acest lucru nu inseamna ca nu putem sustine si propunerile PNL, sau ca nu continuam negocierile. Propunerile noastre pentru primariile de sectorare nu sunt batute in cuie. Cei pe care noi ii propunem nu trebuie sa fie cu eticheta stricta de primari. Ei pot fi si viceprimari, si city manageri Noi vrem sa aratam ca avem solutii", a comentat Dan Barna, precizand ca negocierea cu PNL continua.Liderul USR a dezvaluit ca in mod cert in unele judete din tara, precum Doljul, care e dominat de PSD, se va miza pe un candidat comun, pentru ca USR si PNL sa-si creasca sansele de a castiga primaria. "In judete din Moldova si din Sud profund psd-izate, in Dolj, de exemplu, acolo daca mergem cu ofera comuna, ca PSD poate fi batut. Vor fi acorduri punctuale. Nu vreau sa inducem falsitati cum ca am candida impreuna. Dar exista locuri unde filialele PNL trebuie sa colaboreze strategic cu USR pentru a scapa de PSD", a comentat Barna, la Digi24.Barna s-a referit si la muncipiul Constanta, despre care a spus ca spera ca in urma negocierilor PNL sa il sustina pe candidatul USR, deputatul Stelian Ion