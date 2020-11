Barna, despre lipsa de cvorum la Senat: Au inventat in aceasta dimineata obligativitatea de vot fizic care facea imposibila atingerea de 90 de voturi. De aceea senatorii USR nu au participat la cvorum

Liderul USR le-a solicitat presedintelui PSD Marcel Ciolacu si cel al PNL Ludovic Orban sa fie un Biroul permanent in care sa fie introdusa distict initiativa pe ordinea de zi intr-un plen joi in care parlamentarii sa voteze prin apel telefonic, cum s-a intamplat in multe alte cazuri."Au inventat in aceasta dimineata obligativitatea de vot fizic care facea imposibila atingerea de 90 de voturi. Tocmai de aceea senatorii USR nu au participat la cvorum, pentru ca ar fi fost un simulacru. Cerem si dl Ciolacu si Orban sa sustina organizarea unui Birou permanent sa existe un vot distinc pentru Fara penali. Aceasta initiativa trebuie sa fie votata in aceasta saptamana pentru a putea avea un referendum in 6 decembrie. Romanii ne cer si cer ca acest referendum sa fie odata cu parlamentare", a afirmat Dan Barna , la finalul sedintei Senatului care nu a avut cvorumul necesar de vot.CITESTE SI:Intrebat daca ar fi fost asigurat cvorumul, daca intrau in sala senatorii USR si dadeau o sansa votului, Barna a raspuns: "Nu e vorba de a da o sansa. In sala ar fi fost 68-69 de oameni departe cei 90 necesari si practic am fi contribuit la aceasta lipsa de voturi necesare. Toti senatorii din Senat prin vot telefonic ar fi avut ocazia sa isi exprime opinia de vot. Nu vom asuma un astfel de risc si le cer expres si domnului Ciolacu si domnului Orban sa dea liber initiativei Fara penali. Stim ca de cate ori PSD si PNL si-au dorit un demers, acesta a devenit rapid realitate. Maine dimineata cand se poate organiza o sedinta cu vot telefonic la Senat pentru ca aceasta initiativa sa devina realitate".Presedintele Senatului Robert Cazanciuc a propus colegilor sa astepte pana la ora 15.00 pentru a stabili daca va fi intrunit cvorumul necesar desfasurarii sedintei la care urma sa fie votata initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice". Ulterior, la ora 15.00 nu a existat cvorum de 68 de senatori pentru a putea avea loc reuniunea.Senatorul PSD Titus Corlatean a cerut sa fie luata in considerare sanctionarea prin taierea indemnizatiei pentru senatorii care nu vin la plen."Eu as vrea sa fac o scurta declaratie legata de situatia de blocaj in care se afla Senatul Romaniei. Sa constatam ca in timp ce unii membrii ai Senatului, ca sunt pe liste pe locuri eligibile ca nu sunt pe liste pe locuri eligibile, isi fac datoria fata de natia care i-a votat si vin la munca, in timp ce altii, o bataie de joc la adresa acestei natiuni sunt absenti de 3 saptamani de la lucrarile Senatului, in plen, in Biroul permanent, isi iau foarte bine indemnizatia, fara niciun fel de rusine. Recurg la tot felul de jocuri de doi bani. Deci eu va solicit domnule presedinte sa instructati secretariatul general sa faca o analiza daca exista in Regulament posibilitatea sa li se taie indemnizatiile chiulangiilor din Senatul Romaniei", a spus Corlatean.In replica Robert Cazanciuc a afirmat: "Rog secretariatul general sa ia act de declaratia domnului Corlatean si sa incepem o procedura de verificare. Stimati colegi, constat ca nu avem cvorum si declar sedinta inchisa. Multumesc".