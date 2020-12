Ciolos:" Punem pe primul plan guvernarea si reformele, nu oamenii care cer functii pentru ei si gastile politice"

Copresedintele USR PLUS Dan Barna le-a propus liderilor PNL si UDMR Ludovic Orban si Kelemen Hunor , sa ocupe toti trei functii de vicepremieri in viitorul Cabinet, iar pentru sefia Camerei Deputatilor sa candideze Catalin Drula de la USR."Dincolo de cancanul impartirii functiilor, poate invatam sa acordam atentie si lucrurilor esentiale care chiar ne afecteaza viata, dar care se afla mai putin in reflectorul spectacolului mediatic prin care se face rating. USR PLUS a cerut de la inceput ca aceste negocieri sa se faca cu angajamente serioase pentru a aseza coalitia in postura de a putea guverna credibil patru ani. Romania a trecut in ultimii 30 de ani prin destramari de coalitii cauzate de tradari sau traseism, care au denaturat vointa cetatenilor la vot si acest lucru nu mai trebuie sa se repete. Acum facem altfel. Punem pe primul plan guvernarea si reformele, nu oamenii care cer functii pentru ei si gastile lor politice. Anuntul facut de catre Dan Barna astazi arata ca noi suntem gata sa oferim solutii, nu sa ne cramponam de functii", a scris Ciolos, pe Facebook El a mentionat ca in aceste zile atentia a fost foarte mult focalizata in media pe partea de negocieri de functii si "mai putin spre deloc" pe partea de guvernare."Evident ca functiile si, mai ales, oamenii care le vor ocupa sunt importante. Dar la noi guvernarile au fost de foarte multe ori forme fara fond, cochilii aproape goale sau umplute mai degraba cu interese de grup decat cu o viziune despre ceea ce trebuie sa se schimbe in bine prin reforme care sa nu 'taie' prosteste, ci sa reduca risipa, sa dea perspective celor care vor sa munceasca pe bune, nu sa fure sau sa se puna pe capatuiala. Vom discuta cu colegii de la PNL si UDMR masura cu masura, pentru ca asta e mai important decat cum ne impartim functiile", a completat liderul USR PLUS.Conform acestuia, trebuie abordate aspecte precum deficitul bugetar si gestionarea acestuia, relansarea economica, reformele in Sanatate si in Educatie."In primavara, ar trebui sa incepem sa folosim banii europeni si va fi nevoie sa ne punem de acord in coalitia de guvernare cum asiguram canalizarea lor rapida spre investitii si finantarea reformelor fara sa cream birocratie suplimentara in purul stil romanesc din acesti ultimi ani. Despre astea si multe altele trebuie sa discutam, pentru ca in momentul in care mergem in Parlament cu noul Guvern trebuie sa avem un program de guvernare cu tinte si cu obiective clare", a explicat Ciolos.CITESTE SI: VIDEO Pe cine propune Dan Barna pentru sefia Camerei Deputatilor: "Eu, Orban si Kelemen Hunor sa fim vicepremieri"