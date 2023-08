Dragos Dinulescu, candidatul outsider din USR: Oamenii cand sunt intr-o functie se invechesc si nu e bine

Dragos Dinulescu, unul dintre cei patru competitori inscrisi in cursa interna a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidentiale, a declarat la congresul USR ca reprezinta "altceva decat cutuma".

Dragos Dinulescu este medic dentist si membru in Biroul Judetean USR Prahova.

"Daca ma votati, ma votati pentru ca reprezint altceva decat cutuma. Sigur, cei care au deja mandat din partea filialelor sa voteze un anumit candidat, da, trebuie sa le respecte mandatul si sa faca asa cum au decis filialele.

Cei care nu aveti mandat sau care sunteti nehotarati sau care acum vedeti in mine un om interesant si capabil, e greu intr-un sfert de ora sa vin si sa recuperez handicapul pe care-l am fata de oameni cu notorietate, dar daca veti vota, veti vota cu inima si pentru USR. Asta e cel mai important.

Sa nu uitati ca asta e ideea - nu sa ne bagam in fata sa ocupam o functie si eventual sa nu mai eliberam scaunul, ci sa pregatim intotdeauna pe cei care vin din spate.

Daca va fi sa candidez la alegerile prezidentiale din partea USR, vreau un singur mandat, nu mai mult, pentru ca asa mi se pare normal. Oamenii cand sunt intr-o functie se invechesc si nu e bine", a spus Dinulescu.

Nu e un atac in niciun fel la Dan Barna!

El a contestat tiparul ca presedintele partidului trebuie sa fie si candidat la presedintie.

"Eu nu sunt un om cu notorietate, cum sunt colegii mei parlamentari, eu vin din urma, asa cum multi dintre voi sunteti (...) oameni care nu sunteti publici (...) Am mai spus-o si la intalnirea aceea inregistrata care s-a intamplat joi ca, din punctul meu de vedere, candidatura nostra, a celor celor patru care suntem acum, in fata voastra, nu e despre Dinulescu, despre Barna, despre Gotiu, despre Stanca, e despre voi si despre cum veti reusi sa scapati de anumite obiceiuri, anumite tipare care s-au impamantenit in Romania.

Ads

De pilda, tiparul ca presedintele partidului trebuie sa fie si candidat la presedintie. Nu e un atac in niciun fel la Dan Barna", a mai spus Dinulescu.

El a facut referire la cativa membri tineri ai USR.

"Astia sunt oamenii nostri, astia sunt copiii nostri, pe ei trebuie sa-i scoatem in fata. Pana la urma, despre asta e vorba (...) Candidatura mea aici e pentru cei care vin din urma si despre cei care vin din urma, pentru majoritatea voastra.

Stiu despre mine ca sunt spontan si reactiv, nu sunt genul care sa iau o palma si sa intorc si celalalt obraz. Daca veti considera ca sunt bun sa va reprezint la alegerile prezidentiale si daca voi ajunge presedintele Romaniei, o sa fiu la fel de reactiv, la fel de implicat si la fel de spontan ca in viata de zi cu zi. (...) Mi-as fi dorit ca aceasta campanie interna (...) sa fie mult mai mediatizata decat a fost, pentru ca trebuie sa ne adresam electoratului intregii tari. (...) Votati cu inima!", a adaugat Dinulescu.

Iata si discursul de candidat al lui Dan Barna, presarat cu referiri la Matrix, Star Trek si Games of Thrones (Video)

Urmariti LIVE cum se desfasoara congresul USR