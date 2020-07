Inregistrari din sedinta USR. Dan Barna, iesire nervoasa la adresa Anei Ciceala: Inceteaza cu ipocrizia asta ca ma enervezi. Tu profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet

Foto: Facebook/ Ana Ciceala

Reactia Florinel Presada

Reactia acestuia a venit dupa ce Ciceala i-a reprosat liderului USR ca a facut negocieri cu Ludovic Orban pentru a fi pus un alt candidat la Primaria Sectorului 3, fara sa informeze Biroul National al partidului."Profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet si va accept tot trollajul. Accept toate mitocaniile si mizeriile astea si continui sa mi le spui in fata", a precizat presedintele USR.Si atunci trebuia sa deschid, sa facem o mutare ordonata cu campania, sa facem ceva sa punem presiune, ca lor li se rupe, semnaturile lor le iau la xerox. Pe cand daca le dam cartof fierbinte si le spunem daca vreti sa faceti echipa cu Nicusor vorbiti, din punctul nostru se poate, ajungem la un acord 3 la 3 care e pe masa. Efectul a venit instantaneu pentru ca stiu si ei ca nu le convine. Asta a fost logica generala. Iar stadiul discutiilor tu il stiai foarte bine. Nu poti ca om politic care vrei sa faci pe termen lung cariera intr-un oras, intr-o tara sa reactionezi cu un cutit la fiecare chestie ca nu ne ajuta. Adica ok. De fapt ce-a fost asta? Tu si cativa colegi ati vrut sa punctati intern, sa-si ia Barna hate. Ne convinepana la urma. Isi ia Barna niste, oricum el e. Dar asta ne afecteaza pe toti. Daca imi dati mie castane nu va ajuta nici pe voi in campanie electorala. In restul perioadei, cand avem alegeri interne pot sa inteleg. Ne afecteaza pe toti, faptul ca m-ai slabit pe mine intern...Tu ai iesit cu acel articol. De ce nu m-ai sunat ca iesi cu acel articol? Ca uite ce am discutat cu Orban. Eu nu-mi amintesc de informarea asta catre BN.Ce anume e nou? Ce anume nu stiai? Stiai absolut tot?Eu stiam ca nu s-a ajuns la nicio concluzie, ca eu am refuzat. Nu vrem sa renuntam la aceasta candidatura si ma asteptam ca Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic dupa ce am spus ca nu in mod oficial. Nu mi-a raspuns la telefon, am trimis un mesaj scris in care am spus ca am revenit dupa cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens sa renuntam la candidatura asta ().Doar ca ti s-a spus foarte clar cum arata, ti-am zis si de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit iesirea asta ca sa punctezi intern, numai ca asta a afectat toata povestea.Eu ti-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine sa facem asta. Daca vrem voturi in Bucuresti trebuie sa ne gandim la binele USR, nu la discutiile noastre interne. Macar puteai sa-mi spui inainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, in numele USR, neconsultandu-ma cu nimeni, ca astea sunt sectoarele pe care le dam. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din Bucuresti, cu Nasui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus ca nu vrei, ok, eu am luat decizia drept presedinte de partid sa fac asta si ok, ieseai cu asta in public.Au fost discutii cu toti presedintii de filiale, toti stiu foarte bine. Inceteaza cu ipocrizia asta, ca ma enervezi. Tu profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet si va accept tot, accept toate mitocaniile si mizeriile astea si continui sa mi le spui in fata.Dar pana acum nu am iesit eu publlic, dar cu tonul asta cred ca o sa ies si eu.Nu la tonul asta, dar ba accept o data, de doua ori, dar mi se spune ipocrit ().Hai ba lasa textele astea. Cereti scuze pentru iesirea asta.E o iesire pe care mi-o asum. Nu se poate sa faceti numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicusor. V-am spus argumentele, am vorbit cu Stefan, iar toti presedintii de filiale stiu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu incerca sa bagi acum vrajeala de-asta ca vezi Doamne s-a trezit Ana intr-o noapte dupa ce ma chinui cu negocierile astea si cu BN-ul si cu toate astea.Si Florina Presada a avut miercuri o reactie privind candidatura Anei Ciceala la Primaria Sectorului 3.Ea a afirmat ca liderii Dan Barna si si Ludovic Orban ar fi negociat un candidat din partea PNL la Sectorul 3, desi considera ca nu exista un candidat mai bun decat Ana Ciceala. "Am inebunit cu totii", sustine senatorul USR.