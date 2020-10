Un nou inceput de scandal in USR-PLUS: unde va candida Emanuel Ungureanu. Deputatul n-a prins loc eligibil pe listele USR Cluj

Potrivit G4media, care citeaza surse din interiorul USR-PLUS, organizatiile PLUS si USR Buzau nu s-au inteles si nu au apucat sa organizeze Adunare generala pentru a valida o lista de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.Surse din interiorul aliantei arata ca, in ciuda acestui fapt, Emanuel Ungureanu va deschide lista pentru Camera Deputatilor la Buzau."Conform procedurii, urma ca Biroul National sa desemneze lista de candidati pentru Buzau. In timpul discutiilor din sedinta Biroului Natonal a venit o lista scrisa cu pixul, cu stersaturi, iar Emanuel Ungureanu se afla pe primul loc pe lista respectiva.Au fost discutii in conducere si s-a supus la vot", a precizat un membru USR pentru sursa citata In cadrul Biroului National s-a supus, asadar la vot, iar echipa lui Dan Barna a votat in favoarea mentinerii lui Ungureanu cap de lista la Camera Deputatilor, in judetul Buzau.Reamintim ca in cadrul Conventiei judetene, delegatii USR PLUS l-au scos pe Ungureanu in afara locurilor eligibile, respectiv pe locul 5 pe lista candidatilor la Camera Deputatilor.Cei mai multi delegati clujeni erau membrii PLUS, care nu l-au sustinut pe Ungureanu, fiind nemultumiti de comportamentul deputatului, asa cum nu l-au sustinut nici pe senatorul Mihai Gotiu.