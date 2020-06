USR, dupa scandalul cu Badulescu: Nu o sa il opriti pe Nicusor. Nu o sa-i opriti pe bucuresteni. Golania trebuie sa dispara din viata politica

Nasui: Golania trebuie sa dispara din viata politica

"Nu o sa il opriti pe Nicusor. Nu o sa ii opriti pe bucuresteni. Administratia de troli a Bucurestiului a aratat ca e o adunatura de huligani care a confiscat acest oras si care trebuie indepartata cat mai repede.Viceprimarul Aurelian Badulescu a intervenit in dimineata asta brutal intr-o conferinta de presa a candidatului USR la Primaria Capitalei. E un eveniment fara precedent, prin violenta si stupiditatea lui. A incercat sa il opreasca, dar nu a reusit", a scris Barna pe Facebook El aminteste ca vineri se implinesc patru ani de cand Uniunea Salvati Bucurestiul a intrat in Consiliul General al Capitalei, punctand ca intre timp a devenit Uniunea Salvati Romania "si cei cativa activisti inimosi au devenit milioane de votanti"."Ati incercat sa il opriti pe Nicusor Dan, doamna Firea. O sa va opreasca el pe dumneavoastra. Si o sa plecati, cu Badulescu de mana, acolo unde va e locul", a incheiat Barna.Si deputatul USR Claudiu Nasui a comentat incidentul de vineri dimineata."Golania trebuie sa dispara din viata politica. Urat spectacol ne-a aratat azi PSD-ul care nu l-a lasat pe Nicusor Dan sa vorbeasca la conferinta sa de presa.Nicusor Dan va castiga primaria generala a Bucurestiului la urmatoarele alegeri. Nicusor Dan este candidatul USR pentru Primaria Capitalei, fondatorul USR si este sustinut pentru prima data de mai multe partide opuse PSD pentru Primaria Capitalei.Daca ne-am saturat de astfel de indivizi in politica, la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, trebuie sa iesim la vot", a scris Nasui pe Facebook. Amintim ca vineri dimineata Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa pentru prezentarea bilantului mandatului Gabrielei Firea . La conferinta a venit si viceprimarul Aurelian Badulescu care a devenit foarte recalcitrant si l-a bruiat pe Nicusor Dan in timpul declaratiilor. Cei doi au avut si cateva momente in care s-au imbrancit.A.G.