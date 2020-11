USR PLUS, plangere penala pentru inselaciune si impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

USR PLUS sustine ca a primit sesizari de la cetateni care au fost contactati telefonic sub aparenta unui sondaj de opinie care era in fapt "o actiune de manipulare electorala cu afirmatii mincinoase despre proiectele si planurile USR PLUS in Parlament"."Falsul sondaj de opinie are un call-center dedicat si foloseste in discutiile cu cetatenii denumirea mincinoasa de "Asociatia Socio-Politica". Am identificat folosirea pe scara larga a acestei tehnici interzise de marketing politic - push poll - prin care un competitor electoral incearca schimbarea optiunilor de vot prin manipulare, introducerea in discutie a unor zvonuri neconfirmate si stiri false pentru a schimba optiunile electorale prin manipulare", au sustinut reprezentantii USR-PLUS.Alianta USR PLUS informeaza ca aceste operatiune este in desfasurare si face parte dintr-un "sir de campanii manipulatoare conduse de reprezentanti ai vechilor partide pe care le-am vazut si in precedentele campanii electorale la care USR PLUS a devenit tinta".CITESTE SI Noul director numit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Cine este Cristina Iacob Atanasoaie