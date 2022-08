Foști membri din USR anunță că scot o carte cu dedesubturile luptei pentru putere din partid

Fostul membru USR Luminița Corneanu anunță că alături de Dan Lungu, la rândul său fost membru al partidului, se pregătesc să lanseze un volum de 336 de pagini în care mai mulți vechi membri ai USR prezintă dedesubturile luptelor din interiorul formațiunii.

Corneanu subliniază într-o postare pe Facebook că este importantă „decojirea strat cu strat” pentru a se înțelege eșecul USR, citând numeroși foști membri care au semnat texte în volum.

„USR-ului noi i-am dedicat niște ani din viața noastră, week-end-uri în ședințe, grupuri de lucru, comitete politice, congrese, zile în stradă pe caniculă ori la miezul nopții, la Fără penali, texte scrise și argumente aduse.

Pentru că fiecare dintre noi a fost convins că SE POATE ȘI ALTFEL.

Pentru că fiecare dintre noi a fost convins că NOI PUTEM ALTFEL.

Pentru câțiva dintre oamenii din sumarul acestei cărți, pe care-i știu bine dinainte de USR și de care sunt legată prin diverse proiecte civice încă importante, bag mâna-n foc”, notează Corneanu.

Aceasta mai adaugă că este important să se identifice unde și cum s-a derapat în USR.

„Cred că e foarte important ce a încercat Dan Lungu (sociolog de formație, scriitor prin talent și muncă) să coaguleze aici: Să vedem ce s-a întâmplat, unde, cum și de ce s-a derapat. Pentru că nu poți fi autoritar în interior și democrat în exterior.

Pentru că trebuie să decojim strat cu strat, până înțelegem tentațiile puterii, ale conformismului și ale abandonării principiilor scrise și votate la început”, mai notează aceasta.

Volumul este intitulat „USR - Nașterea și patologiile unui partid. Mărturii din culise” și este coordonat de către Dan Lungu și Luminița Corneanu. Cartea urmează să apară din septembrie, la editura GRI, care aparține jurnalistului și scriitorului Viorel Ilișoi.

Cuprinsul cărții:

Dan Lungu – Notă asupra ediției

Cornel Zainea – Cum am eșuat să devin politican sau Cum am reușit să nu devin politician

Vlad Teohari – Versus Homo Politicus

Andreea C. Talmazan – Haștag Mercur retrograd

Alexandru Surcel – Scurtă istorie a USR-ului, așa cum am trăit-o eu

Naomi Reniuț – Depinde de conștiința fiecărui lider cât de jos alege să coboare

Mircea Pricăjan – Iluzii necesare

Mădălina Petrea Popescu – #rezist în filiala USR Iași

Ioana Novac – Pe cine salvăm și cine ne salvează

Dragoş Moldovan – Ăsta e USR-l: o mare minciună

Ilinca Macarie – Povestea mea în Uniunea Salvaţi România

Anca Lupu – Et in USR ego!

Dan Lungu – Am fost și eu în politică (reconstituire în palimpsest)

Norbert Kolozsvari – USR putea mult mai mult

Mihai Goțiu – USR. O perspectivă eco-teroristă

Anca Goja – USR Maramureş şi cuvintele magice

Ştefan Gherghel – A little bit of this, a little bit of USR

Dumitru Dobrev – Mic compendiu de istorie a USB/USR

Luminița Corneanu – Cum mi-am abandonat insigna de userist

Dan Cazacu – Sentimentul schrödingerian al ființei

Olimpia Ardelean – Povestea semnăturilor false din campania „Fără penali în funcţii publice”.