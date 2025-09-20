Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense

Autor: Dan Istratie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 09:30
464 citiri
Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense
Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

USR anunţă o întâlnire strategică a întregii conduceri, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, în weekend, la Timişoara. Preşedintele Dominic Fritz, membrii Biroului Naţional al USR, preşedinţii filialelor judeţene şi miniştrii USR din Guvernul României vor stabili priorităţile politice şi organizatorice ale partidului pentru lunile următoare şi anul 2026.

”Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare şi despre cum să găsim cele mai bune soluţii pentru oamenii care se confruntă cu greutăţi din ce în ce mai mari - scumpiri, taxe crescute, salarii mici, lipsa siguranţei zilei de mâine. Statul este în continuare capturat de interese de grup, în timp ce partidele extremiste au doar acţiuni populiste, dar nicio soluţie reală. România are nevoie de un USR unit, cu o direcţie clară, coerentă şi curajoasă”, a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR, potrivit unui comunicat oficial al partidului.

În centrul discuţiilor strategice se vor afla trei direcţii majore: Soluţii economice concrete pentru români – măsuri prin care USR să sprijine creşterea veniturilor, reducerea birocraţiei şi dezvoltarea mediului de afaceri; Întărirea României în faţa agresiunilor Rusiei – politici de securitate şi energie care să consolideze apartenenţa ţării noastre la UE şi NATO şi să protejeze cetăţenii de efectele războiului hibrid dus de Kremlin; Deschiderea partidului către societatea civilă şi mediul antreprenorial – un dialog real şi constant cu asociaţiile, ONG-urile şi mediul de business, pentru ca deciziile politice să fie fundamentate pe nevoile reale ale oamenilor şi ale economiei.

În debutul întâlnirii, preşedintele USR, Dominic Fritz, va susţine, la ora 10.00, o conferinţă de presă la Hotel Continental din Timişoara.

”9 ani de USR înseamnă mult mai mult decât doar o organizaţie politică. Este vorba despre o mişcare a cetăţenilor care au ales să lupte pentru o ţară mai bună, pentru o Românie în care valorile democraţiei, justiţiei şi transparenţei sunt fundamentale", a mai declarat Dominic Fritz.

”USR a fost fondată în august 2016, pornind din mişcarea civică Uniunea Salvaţi Bucureştiul, creată de Nicuşor Dan cu un an înainte. La alegerile parlamentare din 2016, USR a obţinut 9% şi a intrat în Parlament, devenind rapid una dintre principalele forţe de opoziţie. După fuziunea cu PLUS în 2021, USR a participat la guvernare şi a promovat reforme pentru digitalizare, anticorupţie şi reducerea birocraţiei. Astăzi, USR face parte din coaliţia de guvernare şi este în continuare un partid care luptă pentru modernizarea României şi respectarea statului de drept”, precizează formaţiunea.

Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
Dominic Fritz, lider al USR, frecvent criticat de jurnaliștii de la Realitatea PLUS, a venit cu replica. „Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea. Acum,...
Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază are sens doar ca o măsură ”extrem de limitată”, susține președintele USR, Dominic Fritz. El a propus moduri alternative pentru...
#USR, #dominic fritz , #USR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Povestile studentilor din R. Moldova care vin sa studieze in Romania. Visul lor, ca tara sa intre in UE

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ședință decisivă la USR: se decide soarta guvernării. Fritz: Vom avea discuții intense
  2. „Listele negre” cu angajații protestatari din Guvern: Cum este pedepsită manifestarea nemulțumirilor față de austeritate. „Un comportament cât se poate de iliberal”
  3. Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan: Tensiunile vin din teritoriu. ”Miniștrii PSD-ului nu au o mare anvergură în interiorul partidului”
  4. Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
  5. „Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
  6. România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
  7. Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
  8. Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
  9. 24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
  10. Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”