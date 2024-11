USR, apel disperat pentru Ilie Bolojan: „PNL e la competiție de aruncat cu bani publici cu PSD!"

Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, turul 1, USR a ieșit la atac. Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, i-a scris lui Ilie Bolojan, dorit premier atât de USR, cât și de PNL.

Atacul lui Ghinea se referă la conducerea PNL. Oficialul USR încearcă să-l atragă pe Ilie Bolojan de partea sa.

„V-am ascultat la evenimentul de lansare a Programului de Guvernare al PNL. Ne întâlnim în multe puncte: nevoia de reformă administrativă, reducerea numărului de agenții și alte instituții ale statului care produc preponderent risipă, birocrație și posturi călduțe pentru clientela de partid, disciplină bugetară pentru reducerea deficitului, deparazitarea de clientelism politic a programelor de investiții.

Mi-am adus aminte de scrisoarea în 10 puncte pe care ați publicat-o recent și în care ne atrăgeați atenția că 'nu există un salvator, există viziuni de dezvoltare puse în practică de echipe puternice, în mod responsabil și perseverent.' Remarcați, corect, faptul că “niciun partid nu va avea majoritate. Foarte probabil, vom avea o coaliție de guvernare'. La cum arată astăzi sondajele, este posibil ca actuala coaliție să nu mai aibă majoritate în Parlament.

Am citit Programul de Guvernare al PNL, așa cum am făcut cu toate programele de guvernare ale partidelor care candidează acum, și la final mi-am pus întrebarea: Va putea face un premier Bolojan un guvern reformist cu PNL-ul condus astăzi de Ciucă și Bode?", a notat Ghinea, în scrisoarea publicată pe Comunitatea Liberală.

Fostul ministru îl invită pe Ilie Bolojan să citească atent programul de guvernare al USR.

„Mi-am adus aminte de ultima discuție de la guvern cu Florin Cîțu. După ce am rezolvat treburile oficiale am mai discutat așa, uman. A zis că-i pare rău că plec – mă invitase să rămân în Guvern doar eu. I-am zis că și mie îmi pare, că nu înțeleg de ce a forțat criza. L-am întrebat la plecare: cu cine faci tu, Florine, reformele alea pe care le-am băgat în PNRR? Cu cine reformezi pensiile speciale, cu Ciucă?!

Știam ce părere are premierul Cîțu despre reforme și pensii speciale și realizam ce greșeală colosală făcea politicianul Cîțu. Am această senzație, când citesc ce spuneți și ce scrieți dumneavoastră, domnule Bolojan și când văd ce fac miniștrii PNL și ce scrie în programul PNL-ului condus de Ciucă și Bode. Nu se pupă nimic cu nimic.

Nu vă scriu asta ca de la usr-ist la pnl-ist, ci de la liberal la liberal.

Vă invit să citiți un plan de țară liberal ambițios, programul de guvernare al USR, la fel de atent cum l-am citit și eu pe cel al PNL", a transmis Ghinea.

Lasconi și colegii din USR și-au propus reforme ample în administrație, avertizează fostul ministru.

„Uitați, noi, în programul USR, am spus clar vom lua la mână toate cele 2.400 de companii de stat din România, o cifră enormă. Le vom închide pe cele care există doar fictiv și care blochează active degeaba, le vom privatiza pe cele care pot fi privatizate și care joacă pe o piață unde statul nu are ce să caute. Le vom eficientiza pe cele care sunt de fapt servicii publice (metrou – apropo, după Drulă e iar jaf sistematic acolo). Le vom aplica la sânge criteriile de guvernanță corporativă la toate. Nu are de ce să fie ziaristul Mănăstire în CA de la Romarm, cum l-a plasat Bode. E ridicol, e strigător la cer și PNL nu a fost mai bun decât PSD la capitolul căpușarea companiilor de stat.

Cam atât liberalism e la PNL pe subiectul companii de stat: ce le-am băgat eu pe gât prin PNRR. Nici nu mimează că ar încerca mai mult.

Nici nu mai zic de capitolul economie, unde PNL e la competiție de aruncat cu bani publici cu PSD, ajutoare de stat cu miliarde ca să decidă Ciucă sau Ciolacu ce afaceri se dezvoltă în România. Se cheamă 'reindustrializare' în noul jargon socialist. Horror. Dintre toate programele, doar USR lasă bani la oameni, nu îi aduce la guvern ca să îi distribuie preferențial. Acesta este liberalism", a declarat Ghinea.

Fostul ministru al USR crede că Ilie Bolojan trebuie să se ferească de „falșii" liberali din PNL.

„Domnule Bolojan, mai sunteți puțini liberali prin Partidul Național Liberal. Pentru a guverna, veți avea nevoie să faceți în primul rând o alianță cu liberalii din PNL, și știu că aceștia există, cu unii chiar am colaborat bine. Dar trebuie să revină mai întâi în prim-plan. Așa vom putea coagula o masă critică de 'salvatori' ai modernizării României. Noi, USR, ne facem deja partea noastră", a concluzionat Ghinea.

