USR, tot indeciși în privința candidatului la prezidențiale: „Lasconi mai degrabă trece sticla”. Ce trebuie luat în calcul pentru a stabili candidatura

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat pentru Ziare.com că USR va face o analiză asupra variantelor de candidați pentru alegerile prezidențiale, însă a înclinat mai mult spre candidatura Elenei Lasconi. Acesta a punctat mai multe aspecte care ar trebui luate în seamă și sondate, inclusiv mesajul transmis electoratului și valorile pe care le are candidatul.

„Cred că există mai multe ingrediente distincte. Există un ingredient numit notorietate, mai exact, câtă lume dintre alegătorii de la alegerile din mai au aflat de un candidat și de celălalt. Probabil sunt subiectiv, dar eu cred cu putere că inclusiv dacă ai întreba prin Delta Dunării, în niște comunități mai izolate, prin candidatura domniei sale, prin faptul că a intrat în turul al doilea, doamna Lasconi are o notorietate mult mai mare”, afirmă Ștefan Pălărie pentru Ziare.com.

Liderul senatorilor USR spune că pe lângă notorietate, sunt și alte aspecte care pot fi sondate pentru a alege candidatul la alegerile prezidențiale, în special pe zona de valori și mesaje cheie.

„Dincolo de notorietate, există și intenția de vot, un alt ingredient, care, și acesta poate să fie analizat. Notorietate, cu siguranță, Nicușor Dan o are în București, nu zic că este exclusiv în București, poate să fie și mai largă, dar în București, domnia sa, participând la mai multe runde de alegeri pentru Primăria Capitalei, o are. Sub aspectul intenției de vot pot fi analizate niște elemente, nu doar ”dacă ar fi duminică alegeri, ce ai vota?”. Inclusiv niște elemente sondate pe zona de valori sau pe zona de mesaje cheie pe care candidatul de pe acest culoar ar trebui să le transmită”, consideră acesta.

Ads

Ștefan Pălărie spune că după agregarea acestor date și analiza lor, se vor purta toate demersurile pentru a ajunge la un punct comun, o candidatură unică. „Și eu, personal, cred în această direcție ca fiind una necesară și una de bună credință, inclusiv din partea lui Nicușor Dan”.

Acesta spune că nu exclude nicio variantă de candidatură, dar are o preferință „limpede formulată” pentru Elena Lasconi.

„Se tot vorbește despre rata mai mare de participare de la alegerile prezidențiale decât de obicei și, de asemenea, se vorbește foarte mult despre factorul emoțional. Cu siguranță, atunci când merge la vot, devenim cuceriți de un element al candidatului. Că e vorba de carismă, că e vorba de onestitate, că e vorba de apropiere, de căldură sufletească, legat de ceea ce se numește trecut sticla și ajung la oameni, inclusiv când vine vorba despre autenticitate”, mai adaugă el.

Ștefan Pălărie spune că pe partea de autenticitate și apropiere de oameni, Elena Lasconi este „redutabil superioară”.

Ads

Elena Lasconi este în continuare candidata USR la alegerile prezidențiale din mai, anul acesta. De partea cealaltă, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și-a anunțat și el candidatura independentă la prezidențiale.

Fostul primar al Sectorului 2 de la USR, Radu Mihaiu, a declarat zilele acestea că este nevoie de o analiză pentru că nu este posibil ca doi candidați, Nicușor Dan și Elena Lasconi, să candideze pe același culoar electoral.

Ads