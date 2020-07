Alianta USR-PLUS face apel la presedintele Iohannis, la Guvern si alte partide sa initieze consultari privind masurile de protectie ce vor fi luate la alegerile locale din 27 septembrie

"Alianta USR PLUS considera ca in actualul context epidemiologic organizarea alegerilor locale in 27 septembrie prezinta un risc major pentru populatie, membrii birourilor electorale, membrii partidelor si voluntarilor si, daca nu se iau masuri de protectie sanitara adecvate, trebuie amanate. Fara noi masuri ferme, cetatenii vor considera riscanta participarea la procesul electoral, iar rezultatele finale nu vor fi reprezentative, procesul democratic fiind alterat.Din acest motiv, Alianta USR-PLUS face un apel public pentru consultari cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Guvernul Romaniei si cu partidele politice care participa la alegerile locale pentru a stabili de comun acord noi masuri necesare pentru desfasurarea campaniei electorale, in conditii de protectie sanitara adecvata", arata un comunicat de presa al Aliantei remis marti News.ro.Sursa mentionata reaminteste ca in ultimele zile, media infectarilor cu SARS-CoV-2 in Romania se ridica la peste 1.000 pe zi, motiv pentru care "se impun de urgenta discutii pentru a stabili noi reguli in care ar putea sa se desfasoare evenimentele politice, strangerea de semnaturi pentru candidati si procesul electoral de la finalul lunii septembrie".Alianta USR-PLUS considera ca exista modalitati prin care sa fie redus riscul de infectare cu noul coronavirus in cadrul actiunilor electorale daca partidele politice vor ajunge la un acord pentru a respecta impreuna un set de reguli pentru protejarea cetatenilor, a membrilor de partid si voluntarilor care trebuie sa stranga semnaturi in strada potrivit actualei legislatii.USR-PLUS insista pentru desfasurarea efectiva a votului pe parcursul a doua zile, pentru a reduce la minimum riscurile de contaminare pentru membrii birourilor electorale din sectiile de votare, precum si a cetatenilor care isi vor exercita dreptul de vot.Alianta considera ca "democratia nu poate fi suspendata pe termen nelimitat, dar fara consultari si un acord care are ca scop protejarea tuturor celor implicati in procesul electoral riscurile pentru sanatate nu vor putea fi controlate"."Pentru o competitie electorala corecta, grija si responsabilitate fata de cetateni, membrii de partid, voluntari si candidati, cerem de urgenta organizarea consultarilor de catre presedintele Romaniei, in virtutea rolului si atributiilor sale constitutionale", conchide sursa mentionata.