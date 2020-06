Parlamentarii USR ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa promulge Legea mirosurilor

Ziare.

Scrisoarea deschisa adresata presedintelui este insotita de peste 6.000 de semnaturi ale cetatenilor, se precizeaza intr-un comunicat al USR.USR subliniaza ca Legea mirosurilor, pe care a initiat-o, are sustinerea mai multor parlamentari din diferite partide "ca raspuns la numeroase sesizari venite din partea cetatenilor cu privire la disconfortul olfactiv generat de depozite de deseuri, activitati industriale sau ferme".Totodata, parlamentarii USR mentioneaza ca sunt nefondate ingrijorarile formulate in ultimele zile, in spatiul public, de unele asociatii care activeaza in domeniul agriculturii. USR explica faptul ca primarul nu are atributii de inspectie si control asupra autorizatiilor integrate de mediu, actele de reglementare din domeniul protectiei mediului fiind emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului si activitatea de inspectie si control este realizata de Garda Nationala de Mediu si de comisariatele judetene ale acesteia.Insa, USR arata ca posibilitatea autoritatilor publice locale de a interzice in anumite zone din localitati desfasurarea unor activitati care ar putea genera disconfort nu este o noutate adusa de Legea mirosurilor."In aplicarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, anumite autoritati locale au luat deja astfel de masuri. De exemplu, prin Hotararea Consiliului Local 371/30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, Consiliul Local Timisoara a interzis cresterea animalelor si a pasarilor de ferma in anumite zone din oras. Toti crescatorii de animale individuali si fermele trebuie sa se supuna deja reglementarilor din domeniul protectiei mediului, normelor de protectie a sanatatii umane, precum si normelor sanitar-veterinare. Toate activitatile de crestere a animalelor sunt supuse normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, instituite prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014", se mai precizeaza in scrisoare.De asemenea, USR mentioneaza, referitor la obiectia ca nu ar exista aparatura care sa poata constata depasirea unor valori olfactive, ca exista astfel de aparatura, precum si metode si "cel putin un laborator acreditat RENAR pentru determinarea nivelului de miros prin olfactometrie dinamica, si anume Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala (ECOIND)"."De altfel, Legea mirosurilor prevede ca prezenta si concentratia mirosurilor in aerul inconjurator se evalueaza in conformitate cu standardele in vigoare sau cu alte standarde internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta. In plus, metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se stabileste prin hotarare de guvern ", au mai adaugat semnatarii scrisorii."USR sustine agricultura durabila, care se aliniaza normelor europene si nationale in vigoare. Atat timp cat fermele respecta deja aceste norme si detin autorizatii integrate de mediu, Legea mirosurilor nu le va ingreuna activitatea, aceasta fiind in armonie cu normele europene si nationale deja in vigoare", mai sustin parlamentarii USR in scrisoarea adresata presedintelui.