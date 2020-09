USR cere presedintelui Iohannis, premierului Orban si Avocatului Poporului sa atace la CCR modificarile aduse Legii ANCOM

Sursa citata precizeaza, in scrisoarea transmisa sefului statului, premierului si Avocatului Poporului, ca modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii sunt de natura sa politizeze iremediabil institutia, slabind independenta ANCOM si abilitatea acesteia de a controla eficient si impartial modul in care functioneaza piata de comunicatii din Romania, o piata in valoare de peste 4 miliarde de euro."Prin modificarile aduse structurii de conducere a ANCOM nu avem doar inca o incercare de politizare a unei institutii de reglementare a pietei din Romania sau o tentativa de a mai crea inca patru sinecuri extrem de banoase pentru clientela de partid, ci un atac direct la siguranta nationala. Suntem inainte de lansarea licitatiei pentru tehnologia 5G, o licitatie de aproape un milliard de euro, si am vazut eforturile financiare extraordinare si PR-ul agresiv din partea unei anumite companii de a demonstra ca nu reprezinta un pericol direct la siguranta nationala. Ori exact in acest moment, PSD promoveaza pe foarte-repede-inainte o lege care sa-I confere controlul asupra autoritatii care va organiza licitatia si care va desemna castigatoarea ei", a afirmat liderul senatorilor USR Radu Mihail, conform sursei mentionate.La randul ei, senatoarea USR Silivia Dinica a spus ca nu exista nicio justificare pentru infiintarea unui comitet de reglementare ANCOM care extinde conducerea Autoritatii de la trei la sapte membri."Fara nicio justificare reala se infiinteaza un Comitet de reglementare, practic se extinde conducerea ANCOM de la 3 la 7 membri. Cei 4 membri adaugati in noua conducere vor putea fi membri de partid. Prin acest artificiu, politicul ajunge sa conduca o institutie care ar trebui sa fie independenta. Vorbim de posturi cu dedicatie pentru parlamentarii care nu vor mai prinde un alt mandat si vorbim de 6 ani in conducerea ANCOM platiti din bani publici. Remunerarea membrilor de partid din Comitetul de reglementare se stabileste in cuantum de 4 salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an", a explicat Silvia Dinica.USR mai spune ca modificarile propuse contravin codului european al comunicatiilor, care prevede o serie de garantii pentru a asigura independenta autoritatilor de reglementare in domeniul comunicatiilor. Astfel, contrar directivei europene, noua lege permite membrilor Consiliului de reglementare sa fie membri ai unui partid politic, expunandu-i pe acestia unor influente externe.In preambului la Directiva 2009/140/CE este prevazut ca "Independenta autoritatilor nationale de reglementare ar trebui intarita pentru a asigura o aplicare mai eficienta a cadrului de reglementare si pentru a spori autoritatea si gradul de previzibilitate al deciziilor acestora. In acest scop, ar trebui prevazute dispozitii exprese in dreptul national pentru a se asigura faptul ca, in exercitarea atributiilor sale, o autoritate nationala de reglementare responsabila pentru reglementarea ex ante a pietei sau pentru solutionarea diferendelor dintre intreprinderi este protejata de interventii externe sau de presiuni politice de natura sa puna in pericol evaluarea independenta a chestiunilor inaintate acesteia. O astfel de influenta din exterior face ca un organism national legislativ sa fie nepotrivit pentru a actiona in calitate de autoritate nationala de reglementare in temeiul cadrului de reglementare"Mai mult, schimbarile ar presupune incetarea prematura a mandatelor prezentelor organe de conducere, lucru interzis expres de cadrul normativ comunitar.Parlamentarii USR atrag atentia asupra incalcarii principiului bicameralismului prin introducerea, in cadrul procedurii parlamentare din cadrul Senatului, a unor amendamente de continut juridic care nu au fost supuse si dezbaterii Camerei deputatilor.De asemenea, modificarile substantiale operate in cadrul comisiilor parlamentare depasesc intentia initiatorilor exprimata prin expunerea de motive si forma initiala a propunerii legislative, ceea ce este contrar prevederilor constitutionale.Nu in ultimul rand, dovada a urgentei nejustificate cu care a fost promovat acest proiect este incalcarea termenelor prevazute de regulamentele parlamentare, care prevad garantii minimale ca parlamentarii sa se documenteze si sa voteze proiectele supuse dezbaterii plenului in cunostinta de cauza.Senatul a adoptat, marti, decizional, proiectul de lege care modifica si completeaza ordonanta de urgenta 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin care functia de presedinte al ANCOM este asimilata uneia de ministru, iar cea de vicepresedinte al institutie e asimilata functie de secretar de stat. Salariul presedintelui institutiei ete stabileste la nivelul a 5 salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, iar cel al vicepresedintilor ANCOM la nivelul a 4,5 salarii medii, mai prevede propunerea legislativa.