Miruță a uitat să-l întrebe pe Fritz când își face efectul reforma. "Rezultatele vor apărea în 6-7 luni / Prea profund suntem în rahat să ne putem scoate în câteva luni"

Dominic Fritz, preşedintele USR, a comentat miercuri, 29 octombrie, aplicarea reformelor de către actualul guvern despre care a spus că este o luptă de uzură pe care el o duce în primăria Timişoara de 5 ani, şi a arătat că prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni.

El a mai spus că mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate, şi trebuie facută o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile.

”Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte, cadrul şi aşa mai departe şi durează mai mult. Aş vrea şi eu să se mişte lucrurile mult mai rapid. Doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte. Şi întrebarea foarte legitimă, de ce am crescut TV-ul? Aici, din păcate, realitatea morală, care este revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică.

În situaţia asta, dacă eşti la 10% deficit, trebuie să faci ceva ce are un impact imediat, peste noapte. Mi se pare că nu trebuie să uităm prea rapid ce ne-a adus în situaţia asta în care avem un deficit de 10%. Tot au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni, au fost unele promisiuni profund micinoase ale unor politicieni. Parţial, aceiaşi politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta este o problemă de încredere, într-adevăr, dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni.

Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, la Antena 1.

Liderul USR a arătat că ”este un moment al adevărului care doare”.

”Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit, ci în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare ale statului şi asta înseamnă că trebuie din nou să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere”, a explicat el.

Fritz a continuat: ”Problema este că trebuie să o facem cu foarte mulţi din nou oameni care sunt şi ei privilegiaţi. Şi vedeţi, cu pensiile speciale, cât de greu este să ajungem la o concluzie care şi trece de justiţie, pentru că cei din justiţie sunt fix cei afectaţi. Şi nu este singurul exemplu de acest gen. Bineînţeles că privilegiaţii sunt în toate instituţiile statului, care dau avize, care scriu rapoarte şi aşa mai departe”, a mai spus Fritz.

Primarul Timişoarei a arătat că este o luptă de uzură.

”Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani şi după 5 ani pot să zic suntem într-un moment în care mă simt confortabil cu funcţionarea administraţiei pe care o conduc, dar pentru o ţară, în câteva luni, din păcate nu se poate. Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni”, a mai declarat Dominic Fritz.

”Nu mergem acasă încă. Adică încă muncim la toate aceste reforme, trebuie să reducem dimensiunea administraţiei centrale, trebuie să facem o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile, trebuie să mergem mai departe pe pensii speciale, chiar după ce trecem pensiile pentru magistraţi, mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate”, a declarat preşedintele USR.

Pe de altă parte, ministrul Economiei, Radu Miruță, crede că este nevoie de 6-7 luni pentru ca măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă.

"Măsurile acestea care colectează datoriile la bugetul de stat - şi sunt mari, multe și necolectate - la care se adaugă măsurile prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile încep să producă rezultate, cu o inerție mai mare, în șase-șapte luni.

Iar Guvernul, din motive pe care n-are niciun rost să le mai aduc în discuție, era într-o situație în care avea nevoie de bani a doua zi.

A fost o încercare de a face un parteneriat tot cu aceia care duc greul acestei țări", a spus ministrul.

