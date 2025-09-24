USR: „Moțiunea simplă depusă de partidul extremist AUR este doar un exercițiu de „marketing politic”, așa cum îi place liderului pro-putinist George Simion”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 13:09
297 citiri
USR: „Moțiunea simplă depusă de partidul extremist AUR este doar un exercițiu de „marketing politic”, așa cum îi place liderului pro-putinist George Simion”
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO Facebook/Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a transmis că va continua să respecte legea, să lupte cu mafia lemnului, dar și să implementeze reformele atât de necesare în instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Într-un comunicat de presă, Diana Buzoianu spune că nu se va lăsa intimidată de încercările unor politicieni care, sub pretextul patriotismului, apără interesele „băieților deștepți” și schemele de capturare a statului.

„Mesajul transmis clar de votul de astăzi este că Parlamentul nu poate să fie folosit ca un instrument de propagandă pentru AUR. Iar domnul Simion, atât de preocupat de negocierile din coaliție, trebuie să înțeleagă că noi am discutat despre legi și despre procedurile legale. Poate dumnealui își negociază principiile, noi, USR, nu”, declară ministra Diana Buzoianu.

„A picat moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu. Și-au ales victima greșită. Unii cred că pot să o pună pe femeia asta la colț, s-o intimideze ca s-o lase mai moale în lupta ei pentru comorile naturale ale României. Diana va sta în picioare. Pentru că n-are niciun alt interes decât o Românie curată”, subliniază Dominic Fritz, președintele USR.

Moțiunea simplă depusă de partidul extremist AUR este doar un exercițiu de „marketing politic”, așa cum îi place liderului pro-putinist George Simion, spun cei de la USR.

Aceștia consideră că moțiunea simplă a AUR este doar o colecție de manipulări și fake news-uri prin care ministra Mediului a fost acuzată, practic, că nu a încălcat legea. Iar votul de respingere a moțiunii, dat de deputații coaliției care susține Guvernul Bolojan, este unul firesc, în spiritul adevărului și al legii.

Senatul a adoptat proiectul de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere: „Vor fi mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”
Senatul a adoptat proiectul de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere: „Vor fi mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”
Senatul a adoptat cu o largă majoritate de voturi proiectul legislativ propus de ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, privind reorganizarea Gărzii Forestiere. În Plenul Senatului, liderul...
Diana Buzoianu este convinsă că moțiunea depusă de AUR nu va trece, pentru că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ce spune despre demisie
Diana Buzoianu este convinsă că moțiunea depusă de AUR nu va trece, pentru că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ce spune despre demisie
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a clarificat că pentru hidrocentrala de la Pașcani acordul de mediu urmează să fie emis în aceste zile, după analiza recentă realizată de Apele Române,...
