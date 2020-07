Comisia juridica a Senatului a respins amendamentul USR ca alegerile locale sa se desfasoare pe durata a doua zile

"Alianta USR PLUS avertizeaza PSD sa nu se joace cu sanatatea populatiei pe baza unor calcule electorale meschine. Organizarea alegerilor locale timp de doua zile este o solutie pentru a proteja cetatenii in contextul epidemiei cu noul coronavirus, dar PSD refuza sa respecte normele de siguranta si pune astfel in pericol intreaga populatie a Romaniei", au transmis reprezentantii Aliantei, intr-un comunicat de presa remis, marti, news.ro.Parlamentarii USR au sustinut, marti, in cadrul dezbaterilor din Senat ca alegerile locale sa se organizeze in zilele de 26 si 27 septembrie pentru a evita aglomeratia in sectiile de votare si pentru a respecta normele sanitare impuse de autoritati pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19. Propunerea a fost insa respinsa in Comisia juridica de PSD si de aliatii sai."Toate statele membre UE in care au avut loc alegeri in aceasta perioada delicata au optat pentru ca alegerile sa se desfasoare pe parcursul a doua zile. Nu si Parlamentul Romaniei controlat inca de PSD, care contesta cu fiecare ocazie masurile impuse de Guvern pentru limitarea raspandirii contaminarii cu noul coronavirus. Asta este inca o dovada, dupa ce am aflat de la stiri ca doi deputati PSD au fost amendati pentru ca au refuzat sa poarte masca de protectie in incinta unui restaurant", a declarat George Dirca, membru in comisia Juridica, potrivit sursei citate.Andrei Lupu, membru in Biroul National al PLUS, a afirmat ca cetatenii au prin Constitutie asigurat dreptul la vot si la ocrotirea sanatatii."Prin Constitutie, cetatenilor romani le este asigurat atat dreptul de vot, cat si dreptul la ocrotirea sanatatii. Cele doua nu trebuie sa se excluda reciproc, iar Guvernul si majoritatea parlamentara sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru exercitarea lor. Desfasurarea alegerilor locale pe parcursul mai multor zile este solutia optima pentru ca cetatenii sa isi poata alege reprezentantii in autoritatile locale fara sa se expuna unui risc crescut din punct de vedere medical. In anii trecuti, la referendumul de revizuire a Constitutiei sau la alegerile prezidentiale, in cazul votantilor din Diaspora, s-a demonstrat ca votul pe parcursul mai multor zile este posibil. Acum el trebuie sa fie si obligatoriu", a subliniat Andrei Lupu, membru al Biroului National PLUS.Parlamentarii USR vor redepune amendamentul la dezbaterilor din comisii de la Camera Deputatilor, for decizional, conchide sursa mentionata.