Deputatul USR Lucian Viziteu, mesaj catre noul sef PSD al comisiei de control al SRI: Comisia controlata politic de PSD-ALDE refuza constant sa deranjeze SRI

"Ii cer noului presedinte al comisiei de control SRI, deputatul PSD Eugen Bejinariu, sa se desprinda de traditia ultimilor ani, cand socialistii si acolitii lor s-au opus din rasputeri oricarui control civil asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, cand socialistii si acolitii lor au functionat si actionat precum niste subalterni ascultatori, aflati la ordinul serviciului de informatii", spune liderul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru in comisia de control a SRI.Viziteu arata ca rolul comisiei de control a SRI a fost deturnat in ultimii ani si ca aceasta a esuat in a servi interesele cetatenilor."Sunt in aceasta comisie de trei ani, timp in care am avut trei presedinti, insa niciunul nu a aratat vreodata ca intelege care este menirea acesteia. Toti au incalcat legea. Comisia avea obligatia, in baza articolului 7 din Hotararea Parlamentului numarul 30 din 1993, sa prezinte anual in sedinta comuna a celor doua Camere un raport anual de activitate. Acest lucru nu s-a intamplat insa din 2014!Iata deci ca comisia controlata politic de PSD- ALDE refuza constant sa deranjeze SRI, desi public acuza Serviciul Roman de Informatii ca face parte dintr-o conspiratie numita Stat Paralel", spune Viziteu."In ultimii ani, aceasta comisie a fost transformata intr-un circ permanent menit a o arunca in derizoriu si a batjocori insasi ideea de control civil asupra serviciilor de informatii. Manda a reusit in doar opt luni sa cheme in fata comisiei, ca martori, un numar impresionat de infractori, escroci, evazionisti sau banali corupti, dovediti ca atare de instante.In perioada septembrie 2017 - mai 2018 aceasta comisie a realizat 24 de audieri, persoanele audiate cumuland un numar impresionant de peste 32 de ani de condamnari la inchisoare cu executare. Acesti infractori s-au folosit de acest for pentru a arunca in derizoriu Parlamentul, comisia, Justitia din Romania, SRI si, in final, de fapt intreg sistemul institutional democratic din Romania. Cel mai penibil moment a fost probabil atunci cand comisia a adus la audieri o persoana direct din inchisoare", aminteste liderul USR."In ultimii trei ani am solicitat solicitat numeroase controale specifice la SRI. Am dorit in primul rand sa vedem locul in care se fac si se gestioneaza interceptarile, sa vedem cum se solicita si cum se emit mandatele de ascultare, sa vedem care este calea de verificare prin Parchetul General si cum se aproba sau resping in final de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.Dar, surpriza! De fiecare data, majoritatea PSD-ALDE s-a opus. A facut SRI abuzuri? Habar nu avem. Si cum sa avem, in conditiile in care socialistii si acolitii lor au refuzat sa aflam adevarul si au actionat ca niste angajati part-time ai serviciului?", mai spune Viziteu.