Gotiu: Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga la prezidentiale

Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga alegerile prezidentiale, sustine senatorul Mihai Gotiu, sambata, la congresul Uniunii.

"Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact, in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna, avem sansa de a avea doi candidati care nu vor veni sa ceara votul unul impotriva altuia sau, pentru a simplifica, impotriva coruptiei sau impotriva lui Soros, ci vom avea, si sunt convins de acest lucru, doi candidati, iar unul va fi al nostru, care sa vorbeasca despre cum va arata Romania anului 2050.

La finalul acestei dezbateri, inclusiv de astazi, evident trebuie sa-i transmitem celui care ne va reprezenta in aceasta competitie (...) si viziunea noastra despre tot ce inseamna revendicari civice si pentru tot ce inseamna luptele pe care le-am dus in acesti ani.

Pentru ca da, consider ca reprezentantul nostru in competitia electorala de la sfarsitul acestui an are o foarte mare sansa de a castiga", a afirmat Gotiu, care a intrat in competitia pentru desemnarea candidatului USR la prezidentiale.

El a aratat ca USR s-a nascut "dintr-o masa critica ce a aratat ca exista o schimbare in Romania".

Urmariti LIVE cum se desfasoara congresul USR

"Consider ca reprezentantul nostru are o mare sansa de a castiga inca din aceasta toamna alegerile prezidentiale, intelegand exact toate cauzele pentru care au luptat acesti oameni si pentru care s-au implicat.

Ads

Sunt cauze care sunt publice, multe dintre ele ni le-am asumat deja, iar initiativa 'Fara penali in functii publice', modul in care am luptat in Parlament sau in consiliile locale impotriva actualei retele mafiote de conducere a Romaniei, ne-au atras simpatia publicului, sustinerea celor care s-au implicat in acest an.

Iar acel slogan din campanie, 'Fara hoti ajungem departe', a avut succes, fara a diminua cu nimic rolul echipei de campanie. (...) Consider ca atat timp cat vom sti sa ne atragem alaturi de noi pe toti cei care s-au implicat in societatea civila in ultimii ani, care au dovedit ca sunt masa critica de schimbare in Romania, vom castiga la sfarsitul acestui an, vom castiga in 2020, vom castiga alegerile din 2024 si in anul 2050 Romania va arata asa cum visam si asa cum ne dorim astazi", a sustinut senatorul USR.

Iata si discursul de candidat al lui Dan Barna, presarat cu referiri la Matrix, Star Trek si Games of Thrones (Video)

Ads

Mediul este despre coruptie

Gotiu a amintit ca a ales sa vorbeasca in ultima campanie electorala despre mediu, nu pentru ca justitia, educatia, sanatatea, problemele sociale, infrastructura nu ar fi la randul loc niste prioritati, ci pentru ca nu-si poate inchipui o Romanie moderna intr-o Europa puternica si unita si un partid modern si proeuropean care sa nu-si asume problematica de mediu.

"Mediul este o investitie in viitorul acestei tari. (...) Mediul este si despre infrastructura si una dintre marile probleme cu care ne confruntam in valorificarea patrimoniului natural exceptional al Romaniei este lipsa unei infrastructuri la nivel national si local.

Da, mediul este despre coruptie. Mai exact, despre resurse uriase care alimenteaza coruptia din cauza ignorarii si incalcarii legislatiei de mediu.

In cazul Rosia Montana vorbim de 700 de milioane de dolari care s-au cheltuit in Romania, corupand pe cei care aveau deciziiile in acest caz de la toate nivelurile. N-a ramas nimic pe urma celor 700 de milioane de dolari pe care ii cer acum in procesul de la Washington, acesti bani au ajuns in coruptie. . (...) Protejand mediul, reducem coruptia in Romania. (...)

Sa nu vina ALDE, PSD sa ne spuna ca ei sunt patrioti, ca ei apara Romania, ca ei reprezinta interesele cetatenilor romani distrugand apele, padurile", a mai spus Mihai Gotiu.

Citeste si Dragos Dinulescu, candidatul outsider din USR: Oamenii cand sunt intr-o functie se invechesc si nu e bine

Ads