Noi dispute in USR: Iulian Bulai, atac la adresa lui Mihai Gotiu dupa ce senatorul a pozitionat grupul parlamentar impotriva Autostrazii A8 din Moldova

"Grupul parlamentar USR SENAT avea decis un vot pentru, Gotiu a dat indem de vot de abtinere.A gresit pentru ca nu s-a consultat cu colegii din Moldova, a gresit cand a prezentat antitetic investitiile in autostrazi, A8 si interesul pentru mediu", a scris Bulai intr-o postare pe pagina sa de Facebook Iulian Bulai il acuza pe Gotiu ca a avut opinie separata fata de interesele parlamentarilor USR din zona Moldovei, pe cale de consecinta, deputatul va solicita excluderea sa din Comisia de politici publice a Aliantei USR-PLUS"Mihai Gotiu este si membru in Comisia de politici publice a Aliantei USRPLUS. Nu am incredere ca viitorul nostru si viitorul investitiilor in infrastructura rutiera in tara sunt pe maini bune prin prezenta lui Gotiu in aceasta comisie.Voi solicita in consecinta excluderea senatorului Mihai Gotiu din aceasta comisie. In cadrul urmatorului Comitet Politic al USR, voi solicita acest lucru alaturi de mai multi colegi presedinti de organizatii USR din Moldova. Suntem 5 organizatii judetene din Moldova care facem aceasta solicitare.", a mai scris deputatul.