Parlamentarii USR din Moldova cer Guvernului sa aloce 25% din bugetul de investitii pentru infrastructura mare pentru aceasta regiune

Reprezentantii USR arata, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca de treizeci de ani, regiunea Moldovei a fost "vaduvita" de catre guvernele de la Bucuresti de investitii serioase in infrastructura ceea ce a dus la o ruptura si mai accentuata intre nivelul de trai de aici si din restul tarii, in special Transilvania si Bucuresti.Ei sustin ca, desi ar fi putut reprezenta un adevarat motor al economiei Romaniei, Moldova a fost lasata in saracie, din aceasta cauza aparand si exodul fortei de munca si depopularea localitatilor regiunii, si spun ca este momentul sa se puna stop acestor politici paguboase ale Centrului."Nu cerem altceva decat ceea ce ni se cuvine. In anii trecuti, diferentele alocarilor bugetare intre Moldova, Transilvania si Bucuresti-Ilfov au fost imense. Sub cinci procente pentru marea infrastructura au fost directionate aici, in vreme ce Ardealul, spre exemplu, a primit aproape 80 la suta. Este necesar ca si Moldova sa se dezvolte pentru ca Romania sa functioneze unitar, nu cu mai multe viteze", a declarat deputatul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si initiator al demersului, citat in comunicat.La randul sau, deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau a sustinut ca Moldova a fost ignorata pentru prea mult timp."Desi avem un sfert din populatia tarii, alocarile bugetare pentru infrastructura mare sunt infime. USR Moldova va continua lupta pentru autostrazi, fara sa intre in capcana falsei competitii intre Bacau si Iasi. Ambele orase au nevoie de dezvoltare. Ambele trasee trebuie construite. Iar Autostrada Iasi - Tg Mures trebuie inceputa cu tronsonul Iasi - Tg Neamt, pentru a scoate Moldova din izolare si din situatia absurda de a avea 0 km de autostrada ", a afirmat Chichirau.Deputatul USR de Neamt Iulian Bulai a spus ca este momentului unui "semnal de unitate pentru Moldova: toti parlamentarii, indiferent de culoarea politica, sa lucram pentru dezvoltarea regiunii noastre"."Pana acum, conectarea Galatiului cu restul tarii, dar si cu celelalte judete din Moldova a fost facuta doar pe hartie. De mai bine de 10 ani, avem studii de fezabilitate pentru drumuri expres, unele neactualizate si proiecte cu multe lacune, ceea ce a fost o scuza convenabila pentru politicienii din vechile partide de a da vina unii pe altii in timp ce soselele nationale se aglomerau din ce in ce mai mult, iar calatoriile pe calea ferata durau din ce in ce mai mult.Intarzierea lucrarilor pentru infrastructura rutiera care va lega Galatiul si de Bucuresti si de Constanta si de Suceava si de frontiera cu Republica Moldova nu a luat sfarsit nici cand proiectele au fost scoase la licitatie. Au fost numeroase cereri de clarificari ceea ce a dus de mai multe ori la anularea licitatiilor. Alocarea a 25% din fondurile pentru infrastructura pentru reteaua de transport din zona Moldovei nu va rezolva lucrurile peste noapte. Dar va fi in primul rand un semn de respect pentru munca locuitorilor din judetele Moldovei: nu doar contribuie, ci si beneficiaza", a declarat deputat USR de Galati Bogdan Rodeanu.Parlamentarii USR fac un apel si la ceilalti parlamentari din Moldova sa se alature initiativei si sa determine guvernul sa aloce 25% din bugetul de infrastructura pentru Moldova. Demersul parlamentar va fi continuat de cel public, printr-o campanie on-line de strangere de semnaturi de la cetatenii din judetele Moldovei.