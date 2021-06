Persoanele cu handicap definitiv nu vor mai fi nevoite sa se prezinte la reevaluari. Proiectul de lege a fost adoptat in Senat

Nerespectarea acestei dispozitii, care a fost introdusa si admisa in lege la comisiile raportoare, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30.000 si 100.000 de lei.Amendamentul, propus de senatorul USR PLUS Stefan Palarie, vizeaza "persoanele cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare". Senatorul USR PLUS Claudiu Muresan declara in plen ca aceasta initiativa legislativa este necesara in contextul in care, in practica, comisiile nu aplica in mod unitar cadrul legal care prevede, ca permanent, termenul de valabilitate al acestor certificate."Vom vota pentru ca aceste situatii sa nu se mai repete, sa eliminam aceasta problema in cazul unor persoane care si asa sunt greu incercate. E vorba de respectul pe care trebuie sa-l avem unii fata de altii", a precizat Muresan. In context, senatorul PSD Lucian Romascanu afirma ca aceasta initiativa legislativa este una "buna". E o lege buna, poate si singura a USR-ului, este o lege care corecteaza ceva ce clasa politica nu a avut printre prioritati. E foarte important sa intelegem ca acei oameni care prezinta evidenta unor probleme sa nu fie tarati pe drumuri. Grupul PSD din Senat va vota 'pentru'", a punctat Romascanu.La randul sau, liderul grupului senatorilor liberali, Virgil Guran, califica initiativa drept "foarte buna"."Se demonstreaza ca, in momentul in care initiativele sunt bune, tot Parlamentul se aliaza si trec aceste initiative. Cred ca este un exemplu si trebuie sa continuam aceste actiuni. Grupul PNL voteaza initiativa USR PLUS", a conchis Guran.Propunerea legislativa modifica si completeaza Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Senatul este prima Camera sesizata.