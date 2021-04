USR PLUS a depus un proiect de lege pentru transparenta la votul din comisiile Parlamentului

"Societatea are nevoie de transparenta. Noi, cei de la USR PLUS, am pornit la drum solicitand transparenta in institutii. Si tocmai de aceea, trebuie sa incepem de la activitatea Parlamentului. Fiecare vot trebuie sa fie asumat de cel care il da, pentru ca doar asa fiecare parlamentar poate fi responsabil in fata votantilor sai si a societatii. Transparenta in avizele si rapoartele comisiilor este esentiala pentru evitarea conflictelor de interese, a aliantelor subterane, a limitarii eforturilor de reforma ", a afirmat deputatul USR-PLUS Catalin Tenita, unul dintre initiatorii proiectului.La randul ei, deputata USR PLUS Diana Buzoianu a spus ca este esential sa existe o asumare a votului in comisii al parlamentarilor. Proiectul este unul de transparentizare a activitatii parlamentarilor in comisii . Avizele si rapoartele comisiilor parlamentare dau forta sau blocheaza proiectele de lege in urma unor analize obiective - sau asa ar trebui sa fie. Este esential sa existe asumarea votului de catre parlamentari in comisii si sa se poata urmari voturile date de catre cei care au responsabilitatea de a-i reprezenta pe romani. In prezent, practica privind transparentizarea sedintelor comisiilor nu este unitara. Mai mult decat atat, procesul actual nu e eficient. Avem transparenta voturilor din plen, acum e momentul sa facem pasul si pentru voturile din comisii", a explicat Diana Buzoianu, de asemenea initiator al propunerii.Totodata, deputatul USR-PLUS Andrei Miftode a precizat ca parlamentarii trebuie sa raspunda in fata celor care i-au ales iar activitatea lor sa fie evaluata obiectiv si transparent."Indiferent de situatiile pe care sunt chemati sa le judece si sa le gestioneze pe durata activitatii lor, parlamentarii trebuie sa raspunda in fata celor care i-au ales, iar activitatea lor trebuie sa poata fi evaluata obiectiv si transparent. Propunem ca in situatiile in care votul este deschis, aceste voturi sa fie consemnate nominal in rapoartele si avizele comisiilor", a declarat Andrei Miftode. Proiectul USR-PLUS propune completarea Regulamentului Camerei Deputatilor cu urmatorul alineat la art. 57 alin. (2):"(3) In situatiile in care votul este deschis, votul fiecarui membru se consemneaza nominal in rapoartele si avizele comisiei."Propunerea USR PLUS realizeaza si o punere in acord a procedurii de vot din comisii cu cea din plen, transparenta in marea majoritate a cazurilor, consemnata ca atare pe site-ul Camerei Deputatilor.Consemnarea nominala si publicarea voturilor in comisii este, de altfel, o practica generala in democratii consolidate precum Marea Britanie, Franta, Olanda si Statele Unite ori la nivelul Parlamentului European.Proiectul USR PLUS tine cont si de recomandarea Comisiei Europene din 2018 potrivit careia, in vederea optimizarii transparentei decizionale in Romania, este imperativa participarea tuturor cetatenilor in procesele decizionale, conchide sursa mentionata.