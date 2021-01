Radu Mihail (USR) cere explicatii in legatura cu voturile din diaspora care nu au putut fi contabilizate la parlamentare

"Trebuie sa stim ce s-a intamplat cu adevarat cu voturile prin corespondenta ale romanilor din strainatate! Am adresat astazi, via e-mail, o serie de intrebari presedintelui AEP si directorului general al Postei Romane, solicitand o explicatie clara cu privire la felul in care mii de voturi ale romanilor din Diaspora nu au putut fi contabilizate in cadrul procesului electoral din decembrie 2020", anunta senatorul intr-o postare pe Facebook Acesta mentioneaza ca a solicitat raspunsuri la urmatoarele intrebari:- cate plicuri nu au mai ajuns deloc la alegatori si care sunt cauzele;- cate plicuri au ajuns la birourile electorale pentru votul prin corespondenta si la cele din cadrul misiunilor diplomatice dupa expirarea termenului limita prevazut de legislatia electorala, si anume dupa data de 3 decembrie, ora 23,59;- care sunt cauzele acestor situatii intalnite si ce masuri vor fi luate in consecinta pentru cresterea increderii alegatorilor romani in optiunea votului prin corespondenta la viitorul scrutin."Cetatenii romani, indiferent de locul in care se afla, trebuie sa isi exprime neingradit dreptul la vot, iar statul roman are indatorirea sa se asigure ca acest drept le este respectat. Sper sa avem un raspuns detaliat cat mai curand. In lipsa unui raspuns, vom reveni cu o interpelare scrisa, odata cu reluarea activitatii parlamentare in februarie", a mentionat senatorul.Pe 5 decembrie, fostul premier Ludovic Orban declara ca nu se poate vorbi de o responsabilitate a Postei Romane, a Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sau a Biroului Electoral al sectiilor de votare din strainatate in cazul plicurilor cu voturi transmise din diaspora care au ajuns dupa data de 3 decembrie."Uitati-va cam care a fost procentul de exprimare a votului raportat la numarul de cereri validate si numarul de plicuri care au fost transmise. Sigur ca poate sunt foarte multi care nu au votat. Chiar mi se pare un subiect care este tratat fara a se verifica cadrul legislativ si fara a se sti cu precizie ceea ce s-a intamplat. Ceea ce s-a intamplat este cert - 21.000 si ceva au votat si peste o mie de persoane, din motive care urmeaza a fi verificate... plicurile pe care le-au transmis au ajuns dupa data de 3 decembrie", preciza Orban.CITESTE SI: Clotilde Armand a depus sesizare la CNA impotriva unei televiziuni pentru propagarea informatiilor false. "Bursele pentru elevii vor fi platite. Nu dati crezare dezinformarilor"