VIDEO Barbat urmarit kilometri intregi si retinut dupa ce a fost vazut lovind cu salbaticie o femeie. Politia a fost apelata de un deputat USR

Apelul la 112 a fost facut de deputatul USR de Neamt Iulian Bulai, care a observat scena din masina personala."Violenta domestica e un flagel in Romania. Si asta, si din cauza ca adeseori asistam la gesturi de violenta fara sa intervenim.Din masina, am vazut azi o femeie, pasager in alta masina, luata la pumni de sofer. Am sunat la politie. Kilometri intregi a refuzat omul sa traga pe dreapta, cu politia pe urmele lui. Iar cand in sfarsit a oprit, nu voia sa iasa din masina.In video nu se vede ca femeia avea sange pe fata si o rana proaspata la nas - fiindca am incercat sa protejam imaginea victimei. Dar urmele pumnilor erau acolo.Multumiri Politiei din Girov, care a raspuns prompt la apelul la 112. Violenta impotriva femeilor nu e o gluma, nu putem intoarce capul cand se petrece chiar sub ochii nostri", arata Bulai in mesajul postat pe pagina personala de Facebook Din imagini se poate observa cum barbatul este retinut de politisti pe marginea unui drum satesc. Din primele informatii, presupusul agresor ar avea 79 de ani, iar femeia pe care a batut-o este concubina lui, in varsta de 42 de ani.