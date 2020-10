VIDEO Decizie surprinzatoare luata de conducerea USR in cazul unui consilier local, fost lider UNPR. In 2016, acesta afirma ca PMP, PNL si USR sunt dusmanii poporului

Cazul lui Vlad Teohari

In 2016, acesta isi critica actualii colegi de partid , anuntand sustinerea pentru PSD . Decizia conducerii USR a fost ca actiunile organizatiei locale vor fi monitorizate, mai ales prin prisma relatiei cu PSD, partid fata de care Badea isi exprima sustinerea cu patru ani in urma.Membrii USR acuza, in contextul discutiilor despre integritate, si faptul ca Andrei Rigu, despre care afirma ca este un fost membru PSD, este acum membru in Comisia de arbitraj a partidului.Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, sustinuta de USR PLUS Diaspora, a fost invalidata de Biroul National USR in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului dupa ce acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initiata de Mihai Gotiu si in care peste 100 de membri USR reclamau executiile din partid.Demersul fusese determinat de excluderea Olimpiei Ardelean ca urmare unei postari de pe contul ei personal de Facebook , in care sesiza nereguli din cadrul organizatiei judetene Ilfov. Doi membri USR, Mihai Martin si Bogdan Jitea, si-au anuntat luni seara demisiile in semn de protest.In aceeasi sedinta, a fost discutata si situatia lui Ionut Irinel Badea, fost lider UNPR, sustinator declarat al PSD in urma cu patru ani, ales consilier local USR la Vacarestii (Dambovita) in urma alegerilor locale din 27 septembrie, decizia fiind ca organizatia locala sa fie monitorizata, dupa ce au fost exprimate ingrijorari referitoare la relatiile viitoare cu PSD. Diana Muresan si Iulian Bulai au fost desemnati raportori de caz."UNPR sustine PSD"In 2016, Badea, atunci lider UNPR Dambovita, explica de ce UNPR va sustine PSD, elogiind formatiunea social-democrata si numind PMP, PNL si USR dusmani ai poporului.Patru ani mai tarziu, dupa alegerile locale din 27 septembrie, el scrie pe Facebook: "Dragi consateni din comuna Vacaresti, rezultatul obtinut in urma alegerilor locale pentru functia de primar este urmatorul: PSD =922 voturi, USR PLUS = 734 voturi, PNL = 240 voturi. Va multumesc foarte mult tuturor celor care ati avut incredere in mine si echipa noastra de consilieri. Va asigur ca noi, viitorii consilieri USR PLUS vom fi alaturi de dumneavoastra cat de mult vom putea si vom raspunde cu promptitudine solicitarilor dumneavoastra", a scris Badea pe Facebook.De asemenea, Bogdan Jitea, unul dintre cei care au demisionat din USR ca urmare a deciziei in cazul lui Vlad Teohari, scria luni seara pe Facebook ca lui Teohari i-a fost imputata "lipsa de integritate" de aceeasi echipa de conducere care la inceputul anului a sustinut la Bucuresti candidaturile a doi fosti membri PSD pentru Consiliul General al Capitalei, concluzia sa fiind ca "se pare ca cei doi nu sufereau de "lipsa de integritate"". El facea referire la Ariel Chis si la Andrei Rigu, membru al Comisiei Nationale de Arbitraj din USR.