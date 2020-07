Vlad Gheorghe, tanarul batut de jandarmi la 10 august: Decizia de clasare inseamna ca orice jandarm te poate lua la bataie, doar sa nu fie prins pe camere

Contactat de Ziare.com, Vlad Gheorghe a anuntat ca va contesta decizia DIICOT de clasare a dosarului, "decizie pe care o considerem netemeinica dar si ilegala pentru ca nu respecta aspecte de procedura elementare."Vlad Gheorghe sustine ca nu este in competenta DIICOT sa se prununte in legatura cu militarii cercetati in dosar..", precizeaza Vlad Gheorghe.Tanarul precizeaza ca victimele nu au fost citate la nicio audiere de cand dosarul a ajuns la DIICOT, in urma cu un an de zile."Decizia data de DIICOT practic inseamna un cec in alb pentru orice jandarm sa te poata la bataie, singurul lucru este sa nu fi prins pe camere ca altfel jandarmul respectiv ar putea sa aiba probleme.- asta se intelege din decizia lor.", precizeaza Vlad Gheorghe.Procurorii DIICOT au clasat ancheta in dosarul violentelor din 10 august 2018 pentru sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Fostii sefi ai Jandarmeriei au scapat de acuzatii , iar o parte din dosar urmeaza sa fie declinat la Parchetul General, potrivit unui comunicat al DIICOT.