USR solicită transparență privind primele și bonusurile acordate în ASF, ANRE și ANCOM în ultimii 5 ani

Deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, a transmis solicitări oficiale, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, către ASF, ANRE și ANCOM pentru a afla suma totală plătită pentru prime, bonusuri și premii anuale, în perioada 2020–2025.

Deputatul USR a cerut ca fiecare instituție să comunice sumele de bonusuri defalcate pentru membrii Consiliului ASF, respectiv conducerile similare din ANRE și ANCOM, personalul de conducere și personalul de execuție.

„Românii au dreptul să știe cum se toacă banii publici. Instituții precum ASF, ANRE sau ANCOM, care ar trebui să apere interesul cetățenilor, ajung să își premieze conducerea cu sume uriașe, în timp ce piețele pe care le reglementează se prăbușesc. Am aflat din presă că ASF și-a împărțit bonusuri de 720.000 lei în 2023, anul falimentului Euroins. Asta nu este responsabilitate, este sfidare. De aceea cerem transparență totală: să știm toate sumele acordate pentru bonusuri în ultimii cinci ani”, a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu.

Solicitarea vine în contextul în care, prin ultimul pachet de reforme asumat de guvernul Bolojan, la propunerea USR, au fost interzise bonusurile în ASF, ANRE și ANCOM pentru următorii trei ani.

USR va face publice răspunsurile primite de la ASF, ANRE și ANCOM imediat ce acestea vor fi comunicate oficial.

