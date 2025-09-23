9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”

USR a împlinit nouă ani de la înființare. Partidul care a pornit precum un experiment civic, născut din frustrarea străzii și din dorința de a oferi o alternativă reală la clasa politică tradițională, a reușit în primii ani să canalizeze entuziasmul unei generații care cerea anticorupție, transparență și reformă.

A fost etichetat drept „partidul tinerilor educați din urban”, vocea unei Românii moderne și conectate la valorile europene. Însă, între timp, traseul formațiunii a fost marcat de conflicte interne, demisii răsunătoare și o ieșire tensionată de la guvernare care a dezamăgit mulți dintre susținători.

Astăzi, întrebarea este dacă USR și-a păstrat nucleul de valori care l-a consacrat sau dacă s-a pierdut pe drum, prins între lupte de orgolii și presiunea compromisurilor politice. Mai este USR perceput ca un motor al schimbării sau a devenit doar un partid de nișă, incapabil să-și depășească publicul-țintă din mediul urban și să convingă electoratul mai conservator, mai puțin conectat la agenda digitală? Poate USR să fie o forță capabilă să influențeze guvernarea în care a preluat ministere importante sau riscă să se erodeze treptat, pierzând relevanță în fața partidelor suveraniste care atrag tot mai mult electorat?

După aproape un deceniu, bilanțul nu este doar despre procente electorale, ci despre încrederea pe care USR a reușit sau nu să o mențină în rândul propriilor susținători. Entuziasmul inițial s-a transformat în dezamăgire pentru unii, dar partidul rămâne totuși unul dintre puținele care încă promovează constant teme precum reforma administrației, integritatea în politică și modernizarea statului.

Ads

În prezent, USR rămâne evaluată de observatori ca un proiect politic care a adus o doză de prospețime pe scena publică, dar care s-a confruntat cu probleme de livrare a reformelor, conflicte interne și provocarea extinderii dincolo de nucleul său inițial de susținători.

Radu Turcescu, strateg de PR și consultant politic, expert în comunicare și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com evoluția formațiunii și care au fost punctele tari și slabe ale partidului în acest interval.

Partid de nișă sau forță politică în expansiune?

După 9 ani de existență, USR se confruntă cu întrebarea dacă poate trece de eticheta de partid al tinerilor educați din mediul urban și să atragă alte segmente ale electoratului. Potrivit analistului politic Radu Turcescu, una dintre marile provocări pentru USR a fost gestionarea conflictelor interne.

Ads

„USR a început bine, interesant, ca o gură de aer proaspăt, chiar dacă abordarea inițială a fost ușor extremistă. Din păcate, asta e și problema: că au rămas la același nucleu de valori inițiale, au setat așteptări foarte mari, dar au eșuat în a livra ce au promis. Una dintre probleme a fost legată de certurile interne, oamenii intrând în partid crezând că vor găsi acea transparență la care sperau, dar au plecat în momentul în care au descoperit că și USR e un partid ca oricare altul”, a punctat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ieșirea de la guvernare, „moment-cheie”

Expertul amintește că modul în care USR a părăsit guvernarea, în septembrie 2021, a cântărit greu în percepția electoratului. Însă, în ciuda dificultăților, Radu Turcescu remarcă faptul că miniștrii USR actuali sunt printre cei mai activi membri ai guvernului, ceea ce ar putea contribui la o eventuală repoziționare în clasamentul partidelor în viitor.

„Mai mult, faptul că au ieșit de la guvernare în urmă cu câțiva ani a contat foarte mult. Și aici mă refer mai exact la modul în care au ieșit. Acum USR are o abordare interesantă, miniștri USR fiind cei mai vizibili. Dezamăgirea lor a fost mare și rămâne de văzut dacă vor reuși să crească din nou”, a mai spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ads