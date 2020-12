Ce avere are Stelian Ion, propunerea USR-PLUS pentru Ministerul Justitiei

Stelian Ion a contribuit la redactarea textului care a stat la baza proiectului Fara penali in functii publice. A redactat si initiat mai multe propuneri legislative de corectare a legilor justitiei, dar si proiectul de infiintare a DNA-ului padurilor.Intre 1997 si 2001 a urmat cursurile Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti , iar intre 2002 - 2016 a fost avocat in Baroul Constanta, fiind specializat in drept penal, drept civil, drept comercial, drept administrativ.In 2018, constanta.ro a scris ca Stelian Ion a fost avocatul lui Radu Mazare intr-un proces intentat de Sulfina Barbu , dupa ce fostul primar al Constantei o numise "proasta", intr-o conferinta de presa. Procesul a fost castigat in final de fostul primar. Stelian Ion a reactionat spunand ca la inceputul carierei sale a colaborat cu o avocata care l-a reprezentat pe Mazare in trei dosare civile, iar el a ajutat-o. Stelian Ion spunea ca a primit cate 500 de lei pentru fiecare dosar.La alegerile locale din septembrie, Stelian Ion a candidat la Primaria Constanta si a pierdut in fata lui Vergil Chitac PNL ).Detine un apartament in Constanta de 67 metri patrati, doua autoturisme marca Volkswagen si trei conturi in banca (2.132 de euro, 152.045 de lei), dar are si datorii de 52.000 de lei.CITESTE SI: