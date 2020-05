Reactia USR dupa ce proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale a primit aviz negativ in CSM

Ziare.

El arata ca este "un moment foarte trist pentru justitia noastra", "10 din 19 membri ai CSM au apreciat ca Sectia trebuie sa fie mentinuta".Deputatul USR aminteste ca SS a fost criticata de mii de magistrati romani, de Comisia Europeana, dar si de GRECO."Asa cum Romania a fost condamnata la CEDO pentru modalitatea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, tot asa este foarte probabil sa primim o decizie din partea CJUE prin care sa fim obligati la desfiintarea SIIJ. Se pare ca institutiile noastre nu pot actiona corect decat impinse de la spate.Criticile venite de la unii membri CSM au vizat chestiuni de tehnica legislativa, desi Consiliul Legislativ, organism constitutional care da avize sub aspectul normelor de tehnica legislativa, a fost favorabil.De asemenea, au mai fost amintite unele chestiuni referitoare la dispozitiile tranzitorii care puteau fi lesne completate cu 1-2 amendamente, asa cum s-a procedat, spre exemplu, in cazul propunerii facute de curand de senatorul PSD Robert Cazanciuc. Pare o dubla masura", sustine Stelian Ion.El se arata dezamagit de o remarca a ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, care, "la inceputul sedintei, si-a exprimat in mod ironic speranta ca USR a reusit sa isi asigure o majoritate in Parlament pentru votul pe acest proiect"."De cand e conditionata depunerea unui proiect de obtinerea unui angajament din partea celorlalte partide?!? Poate ar fi de observat ca noi nu am propus in proiectul nostru superimunitati pentru unii magistrati si competente exorbitante in favoarea procurorului general pe toate dosarele in care sunt cercetati magistratii, asa cum a propus domnia sa la inceputul anului, in proiectul pe care ulterior l-a si retras rapid.Mergem mai departe cu acest proiect, vom tine cont de toate comentariile si propunerile pertinente si vom solicita un vot in Parlament. Vom vedea atunci cine ii continua opera lui Dragnea si cine nu", se mai arata in postarea parlamentarului.USR nu se va lasa "pana nu va desfiinta aceasta sectie, pentru ca ea a fost creata cu rea-credinta de Liviu Dragnea&Co, a avut o activitate care a confirmat pe deplin avertismentele noastre, favorizandu-i pe unii infractori si hartuind pe nedrept magistrati, cum este cazul dnei procuror Kovesi, pentru ca este un organism util doar pentru a face presiuni asupra magistratilor"."Vom lupta pentru corectarea legilor justitiei, astfel incat Justitia sa fie independenta si eficienta, iar romanii sa se simta protejati. De bine, de rau, justitia asta, asa imperfecta si beteaga cum e, slabita si de atacurile din ultimii ani ale infractorilor, ne-a salvat de la dezastru si i-a pedepsit pe unii corupti care, altfel, ar fi dictat acum nestingheriti peste Romania.Lucrurile sunt departe de a fi perfecte in justitie, iar cu astfel de instrumente precum SIIJ, cu actualul sistem de numire a procurorilor de rang inalt si de promovare a magistratilor nici nu exista prea curand sanse sa se indrepte", conform sursei citate.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat, joi, negativ proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS). Discutiile in acest caz au fost incordate in sedinta CSM. A fost vorba de un scor strans: 10 voturi pentru avizare negativa, 8 pentru pozitiva si 1 vot nul.