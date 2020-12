Scandalul de la audierea lui Stelian Ion: Laura Vicol a criticat obiectivul de desfiintare a Sectiei Speciale

"Audirea candidatului presupune adresarea de intrebari, nu ascultarea unei pledoarii sau a pozitiei candidatului. La ora 10.14 am primit programul de guvernare i-ar pana ne-a fost inmanat personal a mai durat 20 de minute. La ora 10.40 am primit programul de guvernare, ce intrebari sa punem. Si am fost si limitati la doar doua intrebari", a criticat modul de desfasurare al audierilor un deputat PSD.Avocata Laura Vicol, proaspat aleasa deputat pe listele PSD a criticat programul ministrului si in special dorinta de desfiintare a Sectiei Speciale."Ati vorbit de un singur caz de procuror anchetat de DNA: Va spun eu ca nu sunteti informat. Sunt sapte doar la Ploiesti. Cine va proteja drepturile oamenilor impotriva acestor procurori, daca dvs considerati ca SIIJ este inutil? La SIIJ sunt 7 procurori in loc de 15. In loc sa intariti SIIJ-ul, ce faceti? Nu ati vorbit nimic despre magistrati", a declarat Laura Vicol."Doamna deputat, felicitari, v-ati prezentat deja obiectivele mandatului. Trecem spre final", a replicat presedinta Comisiei.In discutie a intervenit si senatorul Diana Sosoaca, de la AUR "Acum inteleg si eu de ce tara asta e guvernata atat de prost. Este inacceptabil ce se intampla. Pe oameni ii intereseaza cum veti rezolva problemele justitiei, si dvs ne acordati dreptul la doar 2 intrebari. Nu va suparati, romanul este cel care sufera pana la urma. Pe mine ma intereseaza cum vor fi rezolvate problemele justitiei. Va spun ca romanul este cel care sufera si cred ca ar trebui sa va preocupe mai mult soarta romanilor", a spus aceasta.Deputatul USR PLUS, Stelian Ion, a declarat miercuri, 23 decembrie, dupa ce a primit avizul pentur numirea in fruntea ministerului Justitiei, cu 41 de voturi pentru si 26 impotriva, ca in luna ianuarie va avea un proiect de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale alaturi de stabilirea unui calendar pentru numirea unui procuror-sef la DIICOT."Aceasta desfintare a Sectiei Speciale nu echivaleaza cu o imunitate pentru judecatori si procurori. In lipsa acestui SIIJ competenta va reveni dupa materie, daca sunt fapte de coruptie va reveni DNA, daca e vorba de alte fapte atunci competenta va reveni altor parchete competente. La inceputul anului in ianuarie am un plan sa depun un proiect de desfiintare SIIJ.Aceasta nu este insa cea mai grava problema din Justitie. La fel de urgenta este amanarea intrarii in vigoare a legii privind cresterea numarului de judecatori din complete", a declarat Stelian Ion.CITESTE SI: