Stelian Ion ar fi obtinut ilegal o locuinta ANL in urma cu 15 ani. Replica deputatului USR

Potrivit Newsweek Romania , Stelian Ion ar fi obtinut ilegal o garsoniera de la ANL. Se intampla pe vremea cand politicianul era un avocat tanar.Pentru a putea inchiria garsoniera ANL, Stelian Ion ar fi incalcat legea in 2004 de patru ori, sustine sursa citata, si si-ar fi crescut in mod fraudulos punctajul.Autorii articolului sustin ca detin toate documentele din dosarul pe care Stelian Ion l-a depus in anul 2004 la Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta, institutia responsabila cu evaluarea solicitantilor de locuinte ANL.Principalele nereguli mentionate in investigatie ar fi urmatoarele:1. desi era tolerat in spatiu in apartamentul parintilor, ar fi incheiat un contract de inchiriere cu tatal sau contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar;2. ar fi declarat in fals ca are un handicap grav care necesita insotitor;3. ar fi declarat numai partial venituri;4. ar fi declarat in fals ca lucra la o institutie publica, desi era avocat. Parlamentarul USR respinge acuzatiile si sustine ca au legatura cu candidatura sa la Primaria municipiului Constanta."S-a mentionat in mod mincinos ca as fi admis unele falsuri. Nu am admis absolut nimic, am precizat doar ca nu eu am facut punctajul respectiv, ci am depus cererea si actele care mi-au fost cerute. Daca cineva isi imagineaza ca am stat cu functionarul respectiv, cu Mazare sau cu nu stiu cine la masa sa facem punctaje impreuna ca sa punem la cale o frauda , se insala grav. Le este frica, ceea ce nu e tocmai rau", a precizat Stelian Ion, in interventia de pe pagina de Facebook dedicata candidaturii la Primaria Constanta.