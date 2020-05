Stelian Ion avertizeaza ca proiectul PSD care scapa evazionistii de puscarie e din nou in Parlament: Dragi evazionisti, avem vesti minunate

Ziare.

Este vorba despre un proiect de lege initiat de PSD prin care persoanele judecate pentru evaziune fiscala pot scapa de inchisoare daca achita prejudiciul."Dragi evazionisti, avem vesti minunate din Parlament pentru voi.Mai stiti proiectul de lege al PSD din 2018 (ce vremuri...) referitor la activitatea voastra de baza? Acela declarat neconstitutional... Ei bine, n-a fost dat uitarii. Puteti dormi linistiti, PSD vegheaza pentru voi!L-au dezgropat, a trecut deja de Senat, iar astazi, cand lumea e atenta sa completeze declaratii ca sa iasa din casa, pesedistii ii dau forma finala in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor pentru a fi adoptat. Chipurile il pun in acord cu decizia CCR. Desavarsesc ce a inceput Dragnea in 2018 si n-a mai apucat sa termine saracu'", a scris deputatul USR pe contul sau de Facebook.El a explicat ca, prin acest proiect, cine achita integral tot prejudiciul pana la primul termen de judecata primeste doar amenda - in cazul in care prejudiciul nu depaseste 50.000 de euro."Care sunt vestile bune pentru voi:1. pedeapsa pentru evaziune fiscala nu va mai fi doar inchisoarea, ci inchisoarea alternativ cu amenda. Pana aici nu-i mare scofala, veti zice, pentru ca oricum judecatorul poate individualiza pedeapsa cum apreciaza el, in functie de circumstante;2. in proiectul asta insa nu e chiar asa, pentru ca, daca ati acoperit tot prejudiciul pana la primul termen de judecata, judecatorul va fi obligat sa va dea doar amenda daca prejudiciul este pana in 50.000 euro; sau va ramane la latitudinea sa daca va da amenda sau inchisoare, daca prejudiciul e intre 50.000 si 100.000 de euro.Peste 100.000 euro nu mai e clar, dintr-un articol ar rezulta ca se poate da amenda, din altul ar rezulta ca nu. Dumnezeu cu mila, caci incurcate sunt lucrarile pesedistului", se mai arata in postarea lui Stelian Ion.De asemenea, deputatul a scris si care e "premiul cel mare": "daca macar unul dintre voi, in caz ca ati lucrat mai multi la furaciune, plateste pana la terminarea procesului intreg prejudiciul plus un bonus 20% din prejudiciu, basca penalitati si majorari de intarziere, v-ati scos toti. Nu mai faceti parnaie niciunul. Nici macar amenda penala nu mai primiti!".El subliniaza ca asta e propunerea social-democratilor si, in plus, persoanele condamnate pentru evaziune fiscala mai au "sansa unei suspendari sub supraveghere a pedepsei"."Asa au propus pesedistii, indiferent cate milioane de euro ati "economisit" prin munca voastra asidua. Asa ca faceti bine si puneti niste bani la saltea, pentru zile negre, cand v-o prinde careva, daca v-o mai prinde, ca la cum merg lucrurile prin justitie acum, putin probabil... Cine e gospodar si-si face o rezerva de cash scapa basma curata, cine nu, isi merita soarta, inseamna ca nu stie sa fure ca lumea si-i face de rusine pe pesedisti;4. dar pesedistii sunt de treaba. Au totusi o solutie si pentru ai mai nepriceputi dintre voi: daca n-ati achitat pana la sfarsitul procesului, mai aveti sansa unei suspendari sub supraveghere a pedepsei.Nu va bucurati totusi ca prostanacii, inainte sa fie adoptat si sa intre in vigoare! Asa v-ati bucurat si in 2018 cand nesuferitii de useristi au atacat proiectul la CCR si l-au trantit. Sigur, CCR trebuie reformata din temelii, dar totusi... bucurati-va moderat!", mai scrie Stelian Ion.A.D.