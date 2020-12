Stelian Ion, dupa avizul Comisiei Juridice: Prioritatea este numirea unui sef la DIICOT. In ianuarie vom avea un proiect pentru desfiintarea Sectiei Speciale

"Aceasta desfintare a Sectiei Speciale nu echivaleaza cu o imunitate pentru judecatori si procurori. In lipsa acestui SIIJ competenta va reveni dupa materie, daca sunt fapte de coruptie va reveni DNA , daca e vorba de alte fapte atunci competenta va reveni altor parchete competente. La inceputul anului in ianuarie am un plan sa depun un proiect de desfiintare SIIJ.Aceasta nu este insa cea mai grava problema din Justitie. La fel de urgenta este amanarea intrarii in vigoare a legii privind cresterea numarului de judecatori din complete", a declarat Stelian Ion.Acesta a vorbit si despre necesitatea unui mecanism pentru desemnarea sefilor marilor parchete, un mecanism unde rolul ministrului Justitiei sa nu fie determinant. CSM e garantul independentei justitiei si atunci cand are un punct de vedere argumentat atunci trebuie luat in vedere pentru ca daca procedam altfel va plena un factor de indoiala. Vorbesc ca principiu, nu cream legi pentru anumite persoane, vorbim sa cream echilibre ca oricine ar fi numit la conducerea unui parchet ca ar putea fi influentat de politic.Va fi o prioritate numirea procurorului sef DIICOT, dupa discutia cu actualul procuror sef interimar vom stabili un calendar. Nu voi abuza de functia de ministru pentru a influenta activitatea procurorilor. Nu am luat in calcul varianta revocarii actualilor procurorilor sefi", a mai declarat acesta.Prioritatile pe JustitieProgramul de guvernare al Guvernului Citu contine la capitolul justitie , un domeniu care va fi condus de deputatul USR Plus Stelian Ion, o serie de prioritati printre care se numara revizuirea Constitutiei, in sensul implementarii initiativei "Fara penali in functii publice" si a referendumului din 2019; anularea modificarilor nocive aduse de PSD ALDE si UDMR legilor justitiei in perioada Dragnea; desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor si infiintarea unei structuri de parchet care sa investigheze exclusiv infractiunile contra mediului, precum taierile ilegale de paduri.Eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor este una dintre masurile care ar trebui adoptate in cursul anului viitor. Fostul ministru al justitiei, Tudorel Toader , a modificat legile justitiei coborand varsta de pensionare de la 25 la 20 de ani, insa aplicarea masurii s-a amanat succesiv, urmand sa se aplice abia din 2022. Magistratii au atras atentia ca prin coborarea varstei de pensionare, sistemul de justitie s-ar putea confrunta cu un val de pensionari, cu riscul blocarii activitatii instantelor."Justitia ocupa un loc central in programul de guvernare, deoarece stagnarea si regresele ultimilor ani reclama o reforma profunda, care sa raspunda atat necesitatii de optimizare a activitatii tuturor entitatilor implicate, ce nu mai poate fi amanata, cat si urgentei de garantare a independentei sistemului judiciar si de relansare a luptei anticoruptie , pana in punctul in care alinierea la standardele europene va deveni ireversibila", se arata in programul de guvernare al PNL -USR PLUS-UDMR.CITESTE SI: