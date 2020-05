Stelian Ion: Guvernul Romaniei a decretat starea de dementa. Este cras neconstitutionala, e o bataie de joc

Ziare.

Asta in conditiile in care nu exista un cadru legal pentru restrangerea drepturilor fundamentale pana cand nu intra in vigoare legea ce reglementeaza starea de alerta pe teritoriul Romaniei, lege care a fost promulgata chiar azi dimineata de presedintele Iohannis.Insa acum aceasta trebuie publicata in Monitorul Oficial si poate intra in vigoare cel mai devreme luni, pentru ca in Constitutie scrie ca nicio lege nu intra in vigoare mai devreme de 3 zile de la aparitia in MOf (Art 78)."Incepand de azi, Guvernul Romaniei a decretat starea de dementa", arata Stelian Ion intr-o postare pe contul sau de Facebook.El a explicat ca o solutie constitutionala ar fi fost prelungirea starii de urgenta cu inca trei zile."Sa ai mijloace legale, constitutionale, pentru a gestiona criza - Presedintele mai putea prelungi starea de urgenta cu inca 3 zile, pana intra in vigoare legea pe care am votat-o ieri in Parlament - dar sa te stergi pe picioare cu Legea Fundamentala care impune ca restrangerea drepturilor fundamentale sa fie facuta doar prin lege, asta inseamna sa fii intr-adevar arogant, incompetent si iresponsabil!Primesc zeci de telefoane, nenumarate mesaje, pentru ca lumea nu mai intelege nimic din ce face Guvernul. Nu inteleg nu pentru ca ar fi prosti, ci pentru ca suntem aruncati in haos si pentru ca niste indivizi se joaca de-a puterea si isi bat joc de vietile noastre.Declararea starii de alerta prin care se restrang drepturi fundamentale este cras neconstitutionala, e o bataie de joc", se mai arata in postarea deputatului USR.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri dimineata, legea care reglementeaza starea de alerta pe teritoriul Romaniei Acum, aceasta trebuie publicata in Monitorul Oficial si poate intra in vigoare cel mai devreme luni, pentru ca in Constitutie scrie ca nicio lege nu intra in vigoare mai devreme de 3 zile de la aparitia in MOf (Art 78).Totusi, Romania se afla, incepand de azi noapte, in stare de alerta, care a fost declarata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dupa ce a expirat starea de urgenta.In aceste trei zile nu se pot aplica sanctiuni in cazul nerespectarii noilor reguli. Si asta pentru ca CCR a declarat OUG care reglementeaza starea de alerta constitutionala, insa in masura in care "actiunile si masurile dispuse nu vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi", care nu pot fi aprobate decat de Parlament.Asta inseamna ca abia odata ce legea promulgata azi de Iohannis intra in vigoare pot fi aplicate si sanctiuni.