Stelian Ion: Pentru justitie va fi un nou inceput. Unul in care politicienii nu vor mai detine controlul, iar infractorii nu vor mai dicta directia sistemului judiciar

"Pentru justitie va fi un nou inceput. Unul in care politicienii nu vor mai detine controlul, iar infractorii nu vor mai dicta directia sistemului judiciar", a afirmat Stelian Ion."De astazi, Romania va avea un nou guvern. In cadrul acestuia, am fost desemnat sa preiau portofoliul Justitiei. Tin sa va multumesc tuturor pentru increderea acordata in toti acesti ani si sa va asigur ca voi conduce Ministerul Justitiei cu responsabilitate", a scris, miercuri seara, pe Facebook , Stelian Ion.Acesta afirma ca perioada urmatoare nu va fi uoara:"Sunt constient ca urmatoarea perioada nu va fi usoara, dar sunt decis sa duc la bun sfarsit toate angajamentele din capitolul justitie al programului de guvernare. Pentru justitie va fi un nou inceput. Unul in care politicienii nu vor mai detine controlul, iar infractorii nu vor mai dicta directia sistemului judiciar", a mai afirmat Stelian Ion.Guvernul Citu a primit, miercuri, votul de investitura, iar la ora 20.00 a fost programata depunerea juramantului.