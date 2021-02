Activistul Octavian Berceanu va fi propus de USR pentru sefia Garzii Nationale de Mediu

"Biroul National (BN) al USR a decis aseara (n.r. - joi, 11 februarie) cine va fi noul comisar general al Garzii Nationale de Mediu. Eu nu am strans suficiente voturi in favoarea candidaturii mele, decizia majoritara fiindu-i favorabila colegului Octavian Berceanu, caruia ii doresc succes si multa bafta in indeplinirea uriasei responsabilitati pe care si-a asumat-o", a scris Mihai Gotiu pe Facebook. Gotiu a anuntat ca a refuzat postul de presedinte al Comisiei Nationale a Romaniei (CNR) pentru UNESCO, oferit de Dan Barna , motivand ca vrea sa ramana in zona activismului de mediu.Octavian Berceanu, inginer silvic, a fost consilier general in CGMB Bucuresti in precedentul mandat si consilier pe probleme de Mediu in Senat . El este cunoscut pentru campaniile publice impotriva depozitelor ilegale de deseuri.Garda Nationala de Mediu este o institutie-cheie in statul roman, avand atributiile de verificare si sanctionare a incalcarii legislatiei de mediu. Institutia a fost deseori criticata pentru incapacitatea de a stopa fenomenul depozitarii si distrugerii ilegale de deseuri.