Adrian Covasnianu, vicepresedintele Asociatiei "Moldova Vrea Autostrada", numit secretar de stat la Transporturi

Adrian Covasnianu a activat timp de jumatate de an in calitate de consilier onorific al Ministrului Transporturilor, unde a monitorizat evolutia proiectelor Autostrazilor A8, A7, A13 si Varianta Ocolitoare Barlad, in faza de proiectare, avizare si implementare. De asemenea, a participat la discutii operative si sedinte in cadrul CNAIR cu proiectantii de specialitate, autoritati centrale si locale."Este o functie care ma onoreaza si ma responsabilizeaza in acelasi timp. Voi promova proiectele de infrastructura rutiera si feroviara ale regiunii moldave in stransa corelatie cu politica europeana de transport si MasterPlanul General al Transporturilor", a precizat Adrian Covasnianu."L-am sustinut pe Adrian Covasnianu pentru ocuparea functiei de secretar de stat pentru ca este unul dintre reprezentantii societatii civile care au militat cel mai energic pentru Autostrada A8. Construirea acestei autostrazi si dezvoltarea infrastructurii in Moldova este prioritara pentru mine si pentru USR PLUS Iasi. Este o numire valoroasa din doua puncte de vedere. Este valoroasa ca semnal, dar este valoroasa si ca aport de competenta in Guvern. Adrian Covasnianu cunoaste cel mai bine problema infrastructurii din Moldova si sunt convinsa ca va reusi sa accelereze proiectele din domeniu. Suntem hotarati sa construim Autostrada A8", a declarat Cosette Chichirau deputat si presedintele USR Iasi.Asociatia "Moldova Vrea Autostrada" considera ca aceasta investire este o recunoastere din partea USR PLUS Iasi a eforturilor depuse de membrii Asociatiei MVA si de asociatiile civice partenere in ultimii ani pentru a stimula indeplinirea obiectivelor de infrastructura rutiera."Suntem convinsi ca dl Covasnianu va continua dialogul constructiv cu societatea civila pro-autostrada si pro-dezvoltare si il asiguram de tot sprijinul nostru pentru a se lua cele mai bune decizii pentru Moldova. Multumim USR PLUS Iasi si doamnei deputat Cosette Chichirau pentru aprecierea eforturilor noastre si pentru aceasta numire importanta", a declarat Flaviu Manea, presedintele Asociatiei "Moldova Vrea Autostrada".Ministerul Transporturilor va fi condus de Catalin Drula, din partea Aliantei USR-PLUS. Vicepresedintele MVA il va consilia pe noul ministru pe domeniile infrastructurii rutiere din Moldova si pe domeniul feroviar. Adrian Covasnianu este doctor in Geografie cu teza in dezvoltare regionala si detine un Master in Mediul Actual si Dezvoltare Durabila.