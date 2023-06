Alianta PSD-ALDE a respins toate propunerile USR privind un mai bun control al banilor primiti de partide si cheltuiti in campania electorala

Coalitia PSD-ALDE din Senat a respins amendamentele USR la Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, care ar fi dus la transparentizarea banilor din campaniile electorale si la incurajarea donatiilor mici.

Propunerea USR tinea cont de recomandarile GRECO referitoare la finantarea partidelor politice, diversificarea si incurajarea donatorilor, transparentizarea circuitului si alocarii sumelor provenite din donatii sau imprumuturi, incurajarea pluralitatii politice printr-o alocare mai echitabila a fondurilor, responsabilizarea si eficacitatea cheltuirii banului public, clarificarea si corectarea unor ambiguitati din lege, se arata intr-un comunicat de presa al partidului.

Propunerea USR ar duce la reducerea donatiilor in numerar si introducerea plafonului minim de la care donatiile trebuie efectuate prin operatiuni bancare, ar permite donatiile online, oferind partidelor posibilitatea de a accepta sau refuza donatia.

"Prin respingerea proiectului nostru de lege, Senatul a ratat o excelenta ocazie de a aduce mai multa transparenta, responsabilitate si echilibru in finantarea partidelor. Asa cum am vazut la dezbaterea pe bugetul de anul acesta, cetatenii sunt preocupati de fondurile publice alocate partidelor, dar si de modul in care ele sunt cheltuite. Proiectul nostru aduce o mai mare implicare a cetatenilor, o responsabilizare a partidelor precum si o deschidere autentica a competitiei politice atat la nivel national cat si local", spune deputatul USR Tudor Benga.

Pentru transparentizarea surselor de finantare USR propunea diminuarea plafoanelor pentru donatii si imprumuturi, protejarea identitatii donatorului doar pentru donatiile in cuantum mai mic decat un salariu minim pe economie, obligativitatea publicarii donatiilor si imprumuturilor obtinute si pe pagina de internet proprie, scaderea plafoanelor pentru decontarile care pot fi facute candidatilor in campanie, se mai arata in comunicat.

"Proiectul USR privind finantarea partidelor si campaniilor electorale rezolva trei probleme majore ale legislatiei in vigoare. In primul rand, reglementeaza adecvat posibilitatea de a face donatii individuale online, lucru de altfel recunoscut ca fiind legal printr-o sentinta data in favoarea Uniunii Salvati Romania.

In al doilea rand, elimina posibilitatea de a transforma imprumuturile in donatii, lucru recunoscut ca o vulnerabilitate chiar de catre Autoritatea Electorala Permanenta atunci cand acest lucru a fost introdus in lege in 2015.

In al treilea rand, prevede posibilitatea suspendarii finantarii partidelor daca in conducerea acestora au fost alese persoane cu condamnari pentru infractiuni electorale sau de coruptie. Dar, majoritatea parlamentara PSD/ALDE, prin respingerea acestui proiect USR, doreste sa restranga posibilitatea unor finantari corecte si transparente cand vine vorba despre partide politice. USR va schimba aceste lucruri cand va fi la putere", explica senatoarea USR Florina Presada.

Acesta este al noualea proiect elaborat in cadrul grupului de lucru pe reforma electorala al Uniunii Salvati Romania, proiectul fiind coordonat de deputatul Tudor Benga, sustinut de catre senatorii Florina Presada, Nicu Falcoi si Radu Mihail.

Senatul este prima camera sesizata, proiectul urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor, care este camera decizionala.