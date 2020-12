Anca Dragu (USR PLUS) a fost aleasa presedinte al Senatului pentru legislatura 2020 - 2024

Anca Paliu Dragu, care reprezinta partidul PLUS, a fost aleasa cu 75 de voturi. Lucian Romascanu , propunerea PSD , a avut 51 de voturi. Sapte voturi au fost nule. Este prima femeie aleasa in functia de presedinte al Senatului, a doua functie ca importanta din stat.Anca Paliu Dragu a fost ministru de Finante in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, in Guvernul condus de Dacian Ciolos Au fost prezenti un numar de 133 de senatori