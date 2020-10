Arges: Deputatul Ionut Mosteanu deschide lista candidatilor USR PLUS pentru Camera Deputatilor

scrutinul parlamentar din data de 6 decembrie.Deputatul Ionut Mosteanu deschide lista candidatilor USR PLUS pentru Camera Deputatilor, pe urmatoarele pozitii aflandu-se Adrian Stefan Cirstea, Emilia Mateescu, Bogdanel Ionut Marina si Dragos Mihai Tanase.La Senat, pe prima pozitie se afla Narcis Mircescu, urmat de Sebastian Nedelcu, Rodica Cretu, Ionut Zamfirache, Florea Stan, Alexandru German si Mihai Cojan."Lista pentru Camera Deputatilor este deschisa de actualul deputat Ionut Mosteanu, care a luptat timp de 4 ani impotriva hotiei din parlament, impotriva OUG 13 si a legilor justitiei, iar din Comisia de Transport a pus o presiune constanta pentru accelerarea autostrazii Pitesti - Sibiu, a expresului Pitesti - Craiova, a demararii modernizarii pentru Transfagarasan si DN 73C (...). Venim in fata argesenilor cu o echipa profesionista si cinstita, care sa ne reprezinte cu cinste in Parlamentul Romaniei", se arata intr-un comunicat al USR PLUS Arges.