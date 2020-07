Aviz negativ pentru desfiintarea Sectiei Speciale in Comisia de Munca a Parlamentului

"Initiativa USR de desfiintare a Sectiei Speciale sau a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie tocmai ce a primit aviz negativ de la Comisia de Munca, prin votul senatorilor PSD.Pe de alta parte, nici reprezentantul Ministerului Justitiei nu a fost ferm in sustinerea initiativei, motivand ca MJ are in lucru un astfel de proiect. Se fac 8 luni de cand Ministerul Justitiei putea sa vina cu un astfel de proiect. Cat sa mai asteptam? Avem pe masa un proiect de desfiintare a acestei sectii speciale ACUM.SS a fost infiintata de PSD o data cu alte modificari aduse la Legile Justitiei. Sute de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta impotriva acestor modificari, iar Comisia Europeana, Parlamentul European, GRECO, Comisia de la Venetia ne-au cerut toate sa desfiintam aceasta bata politica ce poate fi folosita impotriva magistratilor. Magistratii sunt de acord si ei cu desfiintarea acestei sectii speciale.As vrea sa vad ca ne asumam cu totii, mai ales cei care am luptat pentru apararea independentei Justitiei, sa adoptam un proiect de desfiintare a acestei SIIJ. De la PSD nu am nicio asteptare in acest sens, pentru ca stiu ca nu ii intereseaza ca Romania sa ramana un stat de drept si o democratie veritabila", a scris senatoarea Florina Presada. La finalul lunii mai, Consiliul Superior al Magistraturii a dat si el aviz negativ proiectului de lege depus de USR pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Uniunea Salvati Romania (USR) a depus la inceputul lunii mai in Parlament doua proiecte de legi: unul pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala, si unul de modificare a Legilor Justitiei astfel incat acestea sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei Europene, ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia. Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall , a fost o sustinatoarea a acestui proiect. "Este un proiect important inclusiv din perspectiva imaginii pe care Romania o are in institutiile europene si organismele internationale. Sper ca acest proiect de lege sa fie dezbatut si adoptat in Parlament in procedura de urgenta si aceasta creatie marca Iordache, Tudorel Toader , Savonea si compania, sa fie abrogata! Si mai sper ca vremea smecheriilor introduse, asa, pe furis, nu stiu de cine, nu stiu pe unde, exact cum au fost si prevederile toxice privind SIIJ trebuie sa apuna si, sper eu, a apus!", a scris atunci Ana Birchall pe Facebook.