Aviz negativ pentru desfiintarea Sectiei Speciale in Comisia pentru drepturile omului. Doi deputati liberali nu au votat desfiintarea SIIJ. "Astazi Dragnea rade din puscarie"

"Este testul de moralitate si de rezistenta al coalitiei"

Deputatul USR Silviu Dehelean spune ca proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ a primit aviz negativ in Comisia pentru drepturile omului pentru ca un deputat PNL a votat contra desfiintarii SIIJ, iar alt deputat PNL s-a abtinut."Proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Anchetarea Magistratilor, celebra creatie a lui Liviu Dragnea si Florin Iordache pentru a intimida magistratii care ancheteaza cazurile de coruptie , a ajuns astazi in Comisia pentru drepturile omului. Din pacate, proiectul a primit a aviz negativ. USR PLUS, alaturi de un deputat PNL, au votat pentru. Un alt deputat PNL a votat impotriva, alaturi de toate celalte partide, iar al treilea a votat "abtinere".Sper ca a fost o simpla intamplare. Votul de astazi este un vot care nu respecta pozitia oficiala a liderilor PNL, Ludovic Orban si Florin Citu , dar nici a presedintelui Klaus Iohannis . Sectia Speciala trebuie sa dispara cat mai rapid, nu mai putem amana. Este ceea ce am promis in campanie, atat PNL, prin liderii lor, cat si USR PLUS. Ne vom tine promisiunea", a scris deputatul pe Facebook Liberalii au 3 deputati in comisie: Ioan-Alexandru Andrei, Mircea Rosca si Marsalic Jaro Norbert.Si deputatul Catalin Tenita a subliniat votul colegilor din coalitie sustinand ca reprezinta "testul de moralitate" al coalitiei."Iohannis solicita desfiintarea Sectiei Speciale: Actiunile Guvernului PSD ALDE sunt in deplina contradictie cu recomandarile GRECOFlorin Citu: Am adoptat proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale Ludovic Orban : Trebuie demarata procedura de revocare a Avocatului Poporului si desemnare unei noi persoane / Noi sustinem categoric desfiintarea Sectiei Speciale------Sunt 3 dintre titlurile din presa care arata clar directia pe care coalitia de guvernare o are cu privire la Sectia Speciala.Nu consider ca este normal sa avem o parte a coalitiei (UDMR si minoritati) care au votat contra, precum si un domn de la PNL care s-a abtinut.Mi se pare esential sa terminam cu aceasta institutie inventata de regimul Dragnea.Este testul de moralitate si de rezistenta al coalitiei.Un aviz negativ nu e mare lucru. Dar mai vine un aviz la Comisia de Munca, precum si raportul de la Comisia Juridica.Si acolo e important ca proiectul ministrului Stelian Ion sa aiba sustinere.De fapt nici nu e proiectul lui Stelian Ion, e proiectul pentru care sute de mii de oameni au iesit in strada niste ani buni.Astazi Dragnea rade din puscarie", a scris acesta pe Facebook.Din Comisia pentru drepturile omului fac parte 4 membrii USR PLUS, 3 ai PNL, PSD are 9 membri, iar UDMR, AUR si minoritatile cate doi.Inainte de votul in plen, proiectul urmeaza sa ajunga si in Comisia Juridica unde USR PLUS are 5 membri, PNL 8, PSD 9, iar UDMR, AUR si minoritatile cate 2.Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale in 18 februarie.Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV . (...) CSM a dat aviz negativ atunci cand a fost infiintata aceasta sectie, CSM a dat aviz negativ si acum, dar nu pentru ca nu doreste desfiintarea sectiei, ci pentru alte considerente", spunea premierul Florin Citu dupa adoptarea proiectului in Guvern.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat, luni, ca formatiunea sa este impotriva desfiintarii SIIJ."Vom face toate demersurile necesare de a ataca la Curtea Constitutionala in cazul in care proiectul de lege de desfiintare a Sectiei speciale va trece prin Parlament", a spus Marcel Ciolacu la finalul sedintei de luni Biroului Politic National al PSD.